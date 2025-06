Sorin Copilul de Aur rupe tăcerea. Manelistul nu e sigur că presupusa amantă e însărcinată cu el. Soția lui pune la îndoială sarcina femeii și îl apără pe tatăl copiilor săi| VIDEO

Sorinel Copilul de Aur a decis să iasă în față și spună lucrurilor pe nume, după ce a fost acuzat că ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie care, se pare, ar fi acum însărcinată cu copilul artistului.

Cântărețul de manele este căsătorit cu Alina, partenera lui de 17 ani, alături de care are două fetițe în vârstă de 8 și 5 ani. În pofida tuturor așteptărilor, femeia îl susține și îl apără pe soțul ei, chiar dacă a recunoscut că a fost extrem de supărată atunci când a aflat că acesta s-ar fi întâlnit o dată cu o femeie care se numește... tot Alina.

Descoperă în rândurile de mai jos ce declarații a făcut manelistul și ce a putut să spună despre femeia care i-ar purta copilul în pântec!

Cum răspunde Sorin Copilul de Aur acuzațiilor de infidelitate. Ce spune despre presupusa amantă

Invitat în cadrul emisiunii Un show păcătos, Sorin Copilul de Aur, alături de soția sa, Alina, și de maestrul Dan Bursuc, a făcut o serie de declarații neașteptate cu privire la femeia care ar fi însărcinată cu el. Nici cei doi invitați nu s-au abținut de la comentarii și au scos la iveală detalii mai puțin știute până la acest moment.

Cântărețul de manele a recunoscut că nu este sigur dacă bebelușul ar fi al lui, dat fiind că până în prezent nu există niciodovadă în acest sens. Deși presupusa amantă susține că cei doi ar fi avut o relație timp de 8 luni, Sorin Copilul de Aur respinge vehement acest lucru. El a declarat că s-au văzut o singură dată, atunci când era „sprițuit”, și că acuzațiile îi sunt aduse pentru că femeia respectivă își dorește să se facă cunoscută, apelâns la astfel de informații mincinoase.

„Este o fată care are copii, are familie, iar ea vrea să devină cunoscută. Ne-am întâlnit o singură dată, am recunoscut, da, mi-am asumat, dar nu ai cum să spui că ești amantă dacă te vezi cu mine... Pentru mine a fost ca o țigară, am fumat, am consumat țigara și am aruncat-o. Atât. N-ai cum să te vezi amantă dacă te vezi o singură dată cu mine. Atât timp cât soția mea este lângă mine și mă susține și mă înțelege, am o soție bună, care a fost lângă mine și la bine și la greu, asta e tot ce contează.

Nu am stat cu ea doi-trei ani, nu am plimbat-o, nu am îmbrăcat-o... De unde să știu eu dacă este gravidă cu mine? Absolut tot ce se întâmplă, că eu de aia am și venit, nu am vrut să stau să dau curs... Dacă am făcut ceva, le-am făcut ceva, că asta este viața, asta este meseria, dar până acum nu s-a auzit absolut nimic de mine. Fata asta a avut în cap încă de la bun început, pentru că mi-a făcut și poză... Dacă ar fi să fie gravidă, să fie sănătoasă, să îi ajute Dumnezeu...” a mărturisit cântărețul de manele în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Deși soției sale i-a fost extrem de greu când a aflat despre aventura acestuia, ea a reușit să treacă peste, demonstrând că dragostea lor este mult mai importantă decât orice.

„Normal că m-a deranjat și am fost supărată când am aflat ce s-a întâmplat, când s-au întâlnit și ei... o dată! Da, normal (n.r. că se poate considera înșelată). Să vedem dacă este gravidă, că singura ei dovadă este o burtă, care eu presupun că este rămasă din sarcinile anterioare. Eu am dovezi și filmări că ea avea aceeași burtă în 2023, în condițiile în care ultimul copil al ei este născut în 2020. I-am cerut dovezi, să ne trimită ecografii” a precizat Alina.

„Mă deranjează, sincer, faptul că mi-am supărat soția, că s-a ajuns la chestia asta după atâția ani de zile în care nu s-a auzit absolut nimic de mine și ce mă deranjează cel mai rău e că fata asta a vrut să îmi măture imaginea prin noroi. Dacă ea și-a asumat de la bun început că ne vedem o singură dată și atât?! Eu, oricum, când m-am văzut cu ea eram șprițuit, că dacă eram treaz, 100% nu mă vedeam cu ea. Nu e o femeie frumoasă. Dacă ea crede că m-a prins pe mine într-un fel cum ar veni să se agațe de mine, nu are ce să facă, absolut nimic. Nu are ce să câștige, să fie sănătoasă, nu am nimic pe numele meu, nici mașini, nici case”, a adăugat și artistul.

