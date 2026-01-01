Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

Vlăduța Lupău a oferit primele declarații după zvonurile că este implicată într-un dosar penal internațional. Artista s-a decis să pună capăt speculațiilor și să lămurească întreaga situație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:26 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 14:22
Galerie
Vlăduța Lupău a oferit primele declarații după zvonurile că este implicată într-un dosar penal internațional | Instagram

În ultimele zile au existat o mulțime de zvonuri cu privire la faptul că Vlăduța Lupău este căutată de autorități. S-a scris că artista ar fi implicată într-un dosar penal internațional, iar oamenii legii nu-i dau de urmă.

Speculațiile au ajuns și la urechile sale, motiv pentru care nu a ezitat să ofere primele declarații. Aceasta a vrut să lămurească situația, încercând să nu lase loc de interpretări celor care au abordat subiectul delicat.

Vlăduța Lupău, despre zvonurile apărute în presă

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Vlăduța Lupău nu a stat prea mult pe gânduri și a vorbit despre situația sensibilă în care a fost pusă. Aceasta a dezvăluit că nu sunt adevărate zvonurile din presă.

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața a evidențiat că se află acasă, în camera de joacă a copiilor, iar speculațiile că ar fi căutată de poliție sunt false.

Citește și: Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale

„Am văzut și eu că circulă prin presă că mă caută poliția și nu mă găsește. Ei bine, să vă zic așa: sunt în camera de joacă a copiilor, sunt acasă, cred că dacă m-ar fi căutat așa mult m-ar fi găsit (…) Să vă zic despre ce e vorba. Un colaj muzical de-al meu este scos de pe YouTube de vreo 2 ani, pentru că linia melodică aparține sârbilor. Și ei au scos mai multe piese de la români care au existat pe Internet și mai mulți am fost în acest borcan”, a mărturisit vedeta, potrivit libertatea.ro.

De asemenea, Vlăduța Lupău a oferit o explicație și cu privire la dosarul în care a fost implicată. Cântăreața a punctat faptul că mai mulți interpreți români s-au confruntat cu aceeași problemă, după ce au folosit linia melodică ce aparține unor creatori din Serbia.

Mai mult, aceasta a mai dezvăluit că întreaga situație juridică a fost lămurită. Nu a fost niciodată vorba despre o faptă penală, ci de un diferend legat de drepturile de autor.

Citește și: Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra ei. Artista a scos la iveală detalii neștiute: „E în două schimburi”

„Ei bine, având în vedere că ei sunt în altă țară, normal că e o chestie internațională. Cumva, ei ne-au dat în judecată pe toți, fără să aibă pretenții, să zic așa, financiare sau ceva anume, doar că, cumva să se asigure că ștergem conținutul de pe YouTube. No bun, la mine s-a rezolvat, a fost treaba clară și s-a mutat acest dosar de la penal la civil, pentru că nu e o chestie penală, e o chestie de drepturi de autor“, a mai adăugat Vlăduța Lupău, conform susei citate mai sus.

Colaj cu Vlăduța Lupău în două ipostaze diferite
+1
Mai multe fotografii

Așadar, artista a reușit să închidă gurile rele cu declarațiile sale. Un lucru este cert, vedeta ține foarte mult la imaginea sa și nu ar fi putut lăsa lucrurile nelămurite. Aceasta a dat cărțile pe față, precizând că nu a „fugit” niciodată de autorități. Dacă ar fi fost într-adevăr căutată de poliție, aceasta ar fi fost găsită acasă.

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oț... Andreea Bostănică a făcut nouă achiziție costisitoare. Cu ce cadou scump a atras atenția fanilor chiar la final de an...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui
Observatornews.ro Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Antena 3 Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x