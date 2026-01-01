Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

Vlăduța Lupău a oferit primele declarații după zvonurile că este implicată într-un dosar penal internațional. Artista s-a decis să pună capăt speculațiilor și să lămurească întreaga situație.

În ultimele zile au existat o mulțime de zvonuri cu privire la faptul că Vlăduța Lupău este căutată de autorități. S-a scris că artista ar fi implicată într-un dosar penal internațional, iar oamenii legii nu-i dau de urmă.

Speculațiile au ajuns și la urechile sale, motiv pentru care nu a ezitat să ofere primele declarații. Aceasta a vrut să lămurească situația, încercând să nu lase loc de interpretări celor care au abordat subiectul delicat.

Vlăduța Lupău, despre zvonurile apărute în presă

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Vlăduța Lupău nu a stat prea mult pe gânduri și a vorbit despre situația sensibilă în care a fost pusă. Aceasta a dezvăluit că nu sunt adevărate zvonurile din presă.

Cântăreața a evidențiat că se află acasă, în camera de joacă a copiilor, iar speculațiile că ar fi căutată de poliție sunt false.

„Am văzut și eu că circulă prin presă că mă caută poliția și nu mă găsește. Ei bine, să vă zic așa: sunt în camera de joacă a copiilor, sunt acasă, cred că dacă m-ar fi căutat așa mult m-ar fi găsit (…) Să vă zic despre ce e vorba. Un colaj muzical de-al meu este scos de pe YouTube de vreo 2 ani, pentru că linia melodică aparține sârbilor. Și ei au scos mai multe piese de la români care au existat pe Internet și mai mulți am fost în acest borcan”, a mărturisit vedeta, potrivit libertatea.ro.

De asemenea, Vlăduța Lupău a oferit o explicație și cu privire la dosarul în care a fost implicată. Cântăreața a punctat faptul că mai mulți interpreți români s-au confruntat cu aceeași problemă, după ce au folosit linia melodică ce aparține unor creatori din Serbia.

Mai mult, aceasta a mai dezvăluit că întreaga situație juridică a fost lămurită. Nu a fost niciodată vorba despre o faptă penală, ci de un diferend legat de drepturile de autor.

„Ei bine, având în vedere că ei sunt în altă țară, normal că e o chestie internațională. Cumva, ei ne-au dat în judecată pe toți, fără să aibă pretenții, să zic așa, financiare sau ceva anume, doar că, cumva să se asigure că ștergem conținutul de pe YouTube. No bun, la mine s-a rezolvat, a fost treaba clară și s-a mutat acest dosar de la penal la civil, pentru că nu e o chestie penală, e o chestie de drepturi de autor“, a mai adăugat Vlăduța Lupău, conform susei citate mai sus.

Așadar, artista a reușit să închidă gurile rele cu declarațiile sale. Un lucru este cert, vedeta ține foarte mult la imaginea sa și nu ar fi putut lăsa lucrurile nelămurite. Aceasta a dat cărțile pe față, precizând că nu a „fugit” niciodată de autorități. Dacă ar fi fost într-adevăr căutată de poliție, aceasta ar fi fost găsită acasă.