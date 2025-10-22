Antena Căutare
Ce a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă este însărcinată pentru a treia oară. Ce a spus

Deși preferă să-și țină viața privată departe de ochii publicului, Vlăduța Lupău nu ezită să răspundă atunci când primește întrebări pe această temă.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:31
La primele două sarcini, Vlăduța a reușit să păstreze secretul timp de șase luni

Recent, artista a vorbit despre posibilitatea de a deveni mămică pentru a treia oară.

Ce a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată dacă este însărcinată pentru a treia oară

„Vine al treilea bebe?” – a fost una dintre întrebările primite de Vlăduța Lupău pe internet, după ce artista a apărut într-o ținută care lăsa să se vadă o burtică, despre care mulți au crezut că este de gravidă.

Pentru a-și lămuri fanii curioși, Vlăduța Lupău a postat un clip pe TikTok, în care a clarificat că nu este însărcinată. Artista a amintit, însă, că, la primele două sarcini, a reușit să păstreze secretul timp de șase luni – lucru pe care, spune ea, l-ar putea face din nou, dacă ar fi cazul.

Mai mult, artista a explicat că are o mică burtică, la fel ca multe alte mame, subliniind că este ceva perfect normal pentru o femeie care a născut deja doi copii.

„Măi, dragilor… Nu sunt însărcinată! O să vă și arăt, ca să fie așa, pe dovedite, că sunt doar… grasă! Nu sunt, ia uitați-vă. Arăt țiplă, doar că o mămică care are doi copii născuți – 3, 4, 5, 1, câți vreți voi – este normal să rămână cu puțină burtă, că suntem femei care am născut. Înainte eram trasă prin inel și eu, dar acum, na… am și eu o vârstă, am și eu doi copii acasă, am avut două sarcini”, a început artista.

Ea a continuat: „Acum, lăsând gluma la o parte, este normal să rămâi cu puțină burtică după sarcină, indiferent că este 1, 2, 3, 4, 100… Ceea ce nu mă deranjează deloc și, într-adevăr, dacă peste zi am mâncat mai mult sau seara am băut… nu știu, mă mai balonez și eu, ca orice om normal și ca orice femeie.”

Vlăduța Lupău: „N-o să vă prindeți voi așa cu una cu două”

În stilul ei sincer și glumeț, Vlăduța Lupău a explicat că burtica „suspectă” nu are nicio legătură cu o nouă sarcină, ci mai degrabă cu ce a mâncat înainte. Totodată, vedeta a amintit că, atunci când a fost însărcinată, a reușit să țină totul secret timp de mai multe luni.

„Așa s-a potrivit, că eram cu acea rochiță care aici era cu corset, acolo se vedea… nu știu, se vedea ceva mai umflat – cred că sarmalele sau ce am mâncat înainte –, dar vă mai zic o chestie: eu, când am fost însărcinată, nu am purtat haine strâmte, ca să vă prindeți voi din 2-3 postări”, a spus Vlăduța Lupău.

Ea a adăugat: „Adică, până am anunțat eu oficial – ceea ce s-a întâmplat pe la șase luni – a durat ceva și am umblat doar în haine largi. Adică nu v-ați prins deloc! Ce credeți, că acum, dacă aș fi însărcinată sau ceva, aș umbla în maiouri?”

„Acestea fiind zise, sper că v-am lămurit și, dacă o să rămân însărcinată – cine știe, că niciodată să nu spui niciodată –, deși eu sunt perfect cu doi copii, că se zice că unul e prea puțin, doi sunt prea mulți… N-o să vă prindeți voi așa cu una, cu două”, a încheiat artista, conform Libertatea.ro.

