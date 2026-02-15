Camera secretă a Regelui Charles și Camillei. Ce ascunde familia regală acolo

Camera ascunsă a Regelui Charles și Camillei a fost dezvăluită recent și se află într-o locație pe care puțini ar ghici-o.

Charles a luat măsură drastice la una dintre proprietățile sale | Getty Images

Camera ascunsă a Regelui s-ar afla într-o casă tipic britanică, așa că puțini ar bănui ce secret se ascunde printre pereți.

Potrivit surselor, camera i-ar putea ajuta pe Charles și Camilla să supraviețuiască timp de săptămâni întregi în cazul unui dezastru, scrie Gloucestershire Live.

Camera se află într-o vilă în stil georgian, înconjurată de grădini impresionante, ce atrag zeci de mii de vizitatori în fiecare an.

E vorba despre proprietatea lui Charles din Gloucestershire, care nu e atât de bine păzită precum alte case ale sale, precum reședința Highgrove House.

Camera secretă a Regelui Charles și Camillei

Potrivit surselor, Charles și Camilla au o cameră secretă în care se pot refugia în eventualitatea în care cineva ar încălca măsurile stricte de securitate.

Unii experți în securitate susțin că această cameră secretă de panică e creată din oțel. Ar fi atât de rezistentă încât, dacă vila din Gloucestershire ar fi ținta unui atac aerian sau unui atentat terorist, membrii familiei regale aflați în interior ar supraviețui.

Autorul Brian Hoey a dezvăluit secretul în cartea sa Not in Front of the Corgis, în care spune că această „camera de fier” are o dimensiune de aproximativ 6 pe 6 metri.

Hoey susține că „a fost construită astfel încât, chiar dacă restul casei ar fi distrus, ea ar cădea intactă la parter”.

„În interior se află provizii medicale, inclusiv recipiente cu grupele de sânge ale lui Charles și Camilla, alimente și băuturi cu termen lung de valabilitate, un arsenal, emițătoare radio capabile să obțină semnal chiar și prin pereții de oțel, purificatoare de aer și toalete chimice,” a dezvăluit autorul.

Hoey susține că Charles și Camilla ar putea supraviețui săptămâni întregi în interiorul camerei, dacă ar fi nevoie.

Se spune că Charles a instalat această cameră secretă de panică după ce teroriștii IRA l-au ucis pe unchiul său, Louis Mountbatten.

Inițial, camera era menită să-i protejeze pe el și pe familia sa de atunci, Diana, Prințul William și Prințul Harry.

Charles și-a transformat una din reședințe într-o adevărată fortăreață

Experții susțin că Charles și-a transformat reședința de la țară într-o adevărată fortăreață. Potrivit expertului în securitate regală Ken Wharfe și majordomul regal Grant Harrold, exista îngrijorare legată de cât de vizibilă era proprietatea și de cât de aproape se afla de drumul principal.

„Oricine, în acea perioadă, ar fi putut sări gardul sau zidul de cărămidă,” susține Harrold.

Experta regală Ingrid Seward susține că încăperea de panică nu a fost folosită niciodată, cu excepția unui caz în care un vizitator s-a rătăcit și a rămas blocat înăuntru. Vizitatorul ar fi strigat după ajutor, dar nu a fost auzit. În cele din urmă, Charles l-a salvat din cameră.

Aceasta nu e singura măsură de securitate din vila cu 9 dormitoare și 6 băi din Gloucestershire. Charles și Camilla și-au petrecut acolo mare parte din perioada de izolare din pandemie.

Se pare că Charles era atât de îngrijorat de IRA încât a vrut ca Highgrove să devină impenetrabil. Ca urmare, există și un sistem extins de măsuri de securitate discrete, precum camere video, senzori de sol și un polițist care patrulează zona.