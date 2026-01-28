Ioniță de la Clejani a oferit primele declarații, la câteva zile după ce i s-a făcut rău la o petrecere din Timișoara și a ajuns la spital.

Primele declarații ale lui Ioniță de la Clejani după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la o cântare în Timișoara

În timp ce se afla la o cântare în Timișoara, Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău și s-a prăbușit la pământ, spre îngrijorarea soției care a țipat disperată după ajutor. Cântărețul a fost transportat la spital, iar recent a făcut primele declarații, precizând că e în stare stabilă, însă are nevoie de investigații amănunțite.

În ce stare se află în prezent soțul Vioricăi de la Clejani. Ce a declarat Ioniță de la Clejani despre episodul în care i s-a făcut rău în timpul unui concert la o petrecere din Timișoara

„Sunt ok, sunt bine, dar trebuie făcute investigații de specialitate. Am nevoie să fac niște investigații, să văd clar despre ce este vorba. Nu m-au ținut la Timișoara, mi-au făcut investigații și continuă analizele de acasă. Mi-au făcut niște vitaminizări, să pot să îmi revin. Mi-a fost rău. După ce mă fac bine, o să vorbesc despre asta”, a declarat Ioniță de la Clejani, la Spynews Live.

Ce a declarat Viorica de la Clejani despre filmarea cu ea și Ioniță de la restaurantul din Timișoara

Viorica de la Clejani a fost deranjată de filmarea care a apărut în spațiul public, în care ea apărea ținându-și soțul care se prăbușea. Soția lui Ioniță a mai precizat că lăutarul are niște probleme de diabet și că nu și-a luat tratamentul la timp.

„Eu am rămas uimită când am văzut filmarea, oamenii sunt... nu, nu te-ar ajuta când ți-e greu, să îți acorde primul ajutor. Să sunăm la ambulanță sau să acordăm celui care nu se simte bine primul ajutor. Ei te filmează, să te posteze să facă bani, like-uri și vizualizări. Omul are niște probleme de diabet, nu a mâncat la timp, nu a luat tratamentul la timp și i s-a făcut rău. Suntem oameni, nu suntem roboți”, a declarat Viorica de la Clejani.

