Primele declarații ale lui Ioniță de la Clejani după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la o cântare în Timișoara

Ioniță de la Clejani a oferit primele declarații, la câteva zile după ce i s-a făcut rău la o petrecere din Timișoara și a ajuns la spital.

Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 14:33 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 15:25
În timp ce se afla la o cântare în Timișoara, Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău și s-a prăbușit la pământ, spre îngrijorarea soției care a țipat disperată după ajutor. Cântărețul a fost transportat la spital, iar recent a făcut primele declarații, precizând că e în stare stabilă, însă are nevoie de investigații amănunțite.

„Sunt ok, sunt bine, dar trebuie făcute investigații de specialitate. Am nevoie să fac niște investigații, să văd clar despre ce este vorba. Nu m-au ținut la Timișoara, mi-au făcut investigații și continuă analizele de acasă. Mi-au făcut niște vitaminizări, să pot să îmi revin. Mi-a fost rău. După ce mă fac bine, o să vorbesc despre asta”, a declarat Ioniță de la Clejani, la Spynews Live.

Ce a declarat Viorica de la Clejani despre filmarea cu ea și Ioniță de la restaurantul din Timișoara

Viorica de la Clejani a fost deranjată de filmarea care a apărut în spațiul public, în care ea apărea ținându-și soțul care se prăbușea. Soția lui Ioniță a mai precizat că lăutarul are niște probleme de diabet și că nu și-a luat tratamentul la timp.

„Eu am rămas uimită când am văzut filmarea, oamenii sunt... nu, nu te-ar ajuta când ți-e greu, să îți acorde primul ajutor. Să sunăm la ambulanță sau să acordăm celui care nu se simte bine primul ajutor. Ei te filmează, să te posteze să facă bani, like-uri și vizualizări. Omul are niște probleme de diabet, nu a mâncat la timp, nu a luat tratamentul la timp și i s-a făcut rău. Suntem oameni, nu suntem roboți”, a declarat Viorica de la Clejani.

