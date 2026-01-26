Antena Căutare
Ce a făcut Ioniță de la Clejani cu puțin timp înainte de a se prăbuși. Lăutarului i s-a făcut rău la o petrecere

Ioniță de la Clejani, în vârstă de 55 de ani, s-a simțit rău în timpul unei petreceri la care cânta. Lăutarul s-a prăbușit la pâmânt în timp ce soția îl ținea și țipa speriată după ajutor. 

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 12:41 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:15
Ioniță de la Clejani a avut nevoie de ajutor medical în timpul unui concert | Antena 1

Pe 24 ianuarie 2026, în timpul unui concert într-o berărie din Timișoara, Ioniță de la Clejani s-a simțit rău și a fost dus cu ambulanța la spital. În filmările apărute în spațiul public, soția sa, Viorica de la Clejani, a apărut încercând să-l ajute înainte ca echipajele medicale să ajungă la fața locului. În filmări, Viorica îi reproșează soțului că a luat niște pastile și că a băut. Așadar, starea de rău ar fi fost cauzată de medicamentele pe care cântărețul le-ar fi luat. Medicii au reușit să-l stabilizeze acolo.

Potrivit relatărilor, starea ar fi fost cauzată de un tratament medicamentos pe care Ioniță îl urma. Sursele medicale locale indică faptul că starea lui Ioniță de la Clejani este acum stabilă.

Cum a fost surprins Ioniță de la Clejani cu câteva minute înainte să i se facă rău

Fanii Clejanilor au fost îngrijorați de imaginile care au circulat pe rețelele sociale, în care artistul este văzut fiind urcat pe targă și preluat de paramedici.

Înainte de a i se face rău, Ioniță de la Clejani a fost văzut stând cu acordeonul în mână, în spatele soției care cânta. Părea că nu se simte bine, iar starea s-a înrăutățit în scurt timp, potrivit Cancan.ro.

Din fericire, după acest episod, starea lui Ioniță este una bună și nu se află în pericol.

În toamna anului 2025, Ioniță de la Clejani trecuse printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

„Tatăl meu este în spital în acest moment. Trece printr-o chestiune despre care nici nu pot să îmi permit să vorbesc pentru că nu sunt medic”, a declarat Fulgy, la acel moment, pe rețelele sociale.

Ioniță și Viorica de la Clejani

