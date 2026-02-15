Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Selena Gomez s-a afișat fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu artista adorată de o lume întreagă

Selena Gomez s-a afișat fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu artista adorată de o lume întreagă

Selena Gomez a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare fără pic de machiaj. Cum arată artista în această ipostază rară!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Februarie 2026, 10:15 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 13:45
Galerie
Selena Gomez, fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu superba artistă | Captură Instagram/Shutterstock

Selena Gomez a atras din nou atenția fanilor, de data aceasta printr-un gest de simplitate. Artista și actrița a postat o fotografie în care apare complet naturală, fără machiaj, demonstrând încă o dată frumusețea autentică.

Citește și: Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit! Primele imaginil cu ținutele spectaculoase ale mirilor

Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj

Selena Gomez, în vârstă de 33 de ani, a postat la Istastory un selfie realizat într-un cadru relaxat, în care s-a afișat complet nemachiată. În imagine, artista apare cu un maiou alb și părul strâns într-un coc, în timp ce zâmbește natural.

Articolul continuă după reclamă

IMAGINEA AICI.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Apariția simplă și sinceră a fost primită cu mult entuziasm de fani, care au lăudat-o pentru curajul de a se afișa fără pic machiaj, într-o industrie în care perfecțiunea este adesea impusă. Aspectul fresh a fost cu atât mai remarcat cu cât vine la scurt timp după un eveniment glam organizat de Rare Beauty, unde Selena Gomez a apărut cu un machiaj sofisticat și un look atent construit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Sosia Selenei Gomez din România! Cum arată tânăra care îi uimește pe internauți cu asemănările izbitoare

Selena Gomez și Benny Blanco și-au unit destinele pe 27 septembrie 2025, la nici un an după ce producătorul muzical a cerut-o pe frumoasa artistă în căsătorie. Momentul mult așteptat a avut loc într-o ceremonie de vis în California, iar vestea cea mare a venit chiar din partea ei, postând o serie de fotografii și videoclipuri de-a dreptul superbe.

Imaginile s-au viralizat, iar fanii lor au fost în extaz mai ales că toată lumea aștepta să o vadă pe celebra cântăreață în ipostaza de mireasă.

În ziua cea mare, artista a strălucit în adevăratul sens al cuvântului, purtând o rochie albă din mătase, cu spatele gol marca Ralph Lauren. Corsetul cu detalii florale, volanele, decolteul spectaculos și trena uriașă au evidențiat perfect eleganța și delicatețea acesteia, iar bijutariiile de la Tiffany& Co, machiajul, coafura și manichiura albă au completat perfect aspectul său de neuitat.

Și Benny Blanco a optat pentru un costum smoking clasic marca Ralph Lauren, pe care l-a asortat cu o cămașă albastră cu imprimeu și cu un papion care a completat ținuta într-un mod deosebit.

+9
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Drama neștiută prin care trece Bella Santiago acum, când soțul ei e la Survivor. Mama artistei, probleme grave de sănăta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Antena 3 „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion”
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și și-a pus silicoane
Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în... Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x