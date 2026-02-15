Selena Gomez s-a afișat fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu artista adorată de o lume întreagă

Selena Gomez a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare fără pic de machiaj. Cum arată artista în această ipostază rară!

Selena Gomez, fără pic de machiaj pe rețelele de socializare! Imaginea rară cu superba artistă | Captură Instagram/Shutterstock

Selena Gomez a atras din nou atenția fanilor, de data aceasta printr-un gest de simplitate. Artista și actrița a postat o fotografie în care apare complet naturală, fără machiaj, demonstrând încă o dată frumusețea autentică.

Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj

Selena Gomez, în vârstă de 33 de ani, a postat la Istastory un selfie realizat într-un cadru relaxat, în care s-a afișat complet nemachiată. În imagine, artista apare cu un maiou alb și părul strâns într-un coc, în timp ce zâmbește natural.

Apariția simplă și sinceră a fost primită cu mult entuziasm de fani, care au lăudat-o pentru curajul de a se afișa fără pic machiaj, într-o industrie în care perfecțiunea este adesea impusă. Aspectul fresh a fost cu atât mai remarcat cu cât vine la scurt timp după un eveniment glam organizat de Rare Beauty, unde Selena Gomez a apărut cu un machiaj sofisticat și un look atent construit.

Selena Gomez și Benny Blanco și-au unit destinele pe 27 septembrie 2025, la nici un an după ce producătorul muzical a cerut-o pe frumoasa artistă în căsătorie. Momentul mult așteptat a avut loc într-o ceremonie de vis în California, iar vestea cea mare a venit chiar din partea ei, postând o serie de fotografii și videoclipuri de-a dreptul superbe.

Imaginile s-au viralizat, iar fanii lor au fost în extaz mai ales că toată lumea aștepta să o vadă pe celebra cântăreață în ipostaza de mireasă.

În ziua cea mare, artista a strălucit în adevăratul sens al cuvântului, purtând o rochie albă din mătase, cu spatele gol marca Ralph Lauren. Corsetul cu detalii florale, volanele, decolteul spectaculos și trena uriașă au evidențiat perfect eleganța și delicatețea acesteia, iar bijutariiile de la Tiffany& Co, machiajul, coafura și manichiura albă au completat perfect aspectul său de neuitat.

Și Benny Blanco a optat pentru un costum smoking clasic marca Ralph Lauren, pe care l-a asortat cu o cămașă albastră cu imprimeu și cu un papion care a completat ținuta într-un mod deosebit.

