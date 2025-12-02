Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană

Adi Vasile, celebrul antrenor de handbal, este noul prezentator Survivor România 2026.

Show-ul Survivor România 2026 va testa limitele concurenților într-o competiție dură în jungla din Republica Dominicană. Testul suprem le va pune tuturor la încercare răbdarea, puterea și toate limitele.

Concurenților nu le va fi ușor să facă față probelor de foc, în timp ce suferă de foame, oboseală și temperaturi extreme. Lupta pentru supraviețuire va fi mai aprigă decât concurența dintre Faimoși și Războinici.

Cine e Adi Vasile, noul prezentator al Suvivor România 2026

La începutul anului 2026, Adi Vasile va fi gazda celui mai dur reality show din România, aducând în fața telespectatorilor show-ul care testează limitele de supraviețuire.

Anduranța, motivația, răbdarea și determinarea trebuie să fie calitățile de bază ale concurenților care se vor lupta pentru marele premiu. Adi Vasile, prezentatorul emisiunii, va fi acolo să îi încurajeze pe concurenți, dar și să le îngreuneze misiunea, punându-i la încercare.

Adi Vasile a demonstrat deja că este un campion, iar prin puterea propriului exemplu va reuși să îi motiveze pe concurenții din Republica Dominicană.

”Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Adi Vasile a câştigat titluri naţionale şi trofee europene atât ca jucător, cât şi ca antrenor. El a adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM şi a condus cea mai iubită naţională a României, echipa de handbal feminin, la mondiale.

Antrenorul în vârstă de 43 ani a petrecut 33 de ani pe terenul de handbal, fiind foarte dedicat pasiunii lui pentru sport.

În 2008, Adi Vasile a devenit campion cu Steaua. Opt ani mai târziu conducea spre victorie, de pe banca de antrenor, CSM București. Echipă la cârma căreia a reuşit să câştige 7 titluri de campion al României.

Începând din 2021 a devenit antrenorul principal al echipei de handbal feminin a României, triplă campioană mondială, a doua cea mai iubită naţională din ţară, după cea de fotbal. E perioada în care lui Adi i se mai spunea şi dirijorul Tigroaicelor.

"Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg", adaugă Adi Vasile.

