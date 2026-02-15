Aurul pentru România! Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, victorie la dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026

Antena Căutare
România are din nou motive de bucurie și mândrie, după ce Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au reușit să câștige aurul în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Februarie 2026, 14:57 | Actualizat Duminica, 15 Februarie 2026, 15:09
Descoperă detalii despre performanțele înregistrate de Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu | hepta

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au făcut spectacol la World Table Tenis (WWT) Star Contender Chennai 2026, cucerind aurul. Sportivii au dominat proba ce s-a desfășurat în India, aducând motive de mândrie nu doar pentru antrenorul lor, Mădălin Ionașcu, ci și pentru românii de pretutindeni!

România are din nou motive de bucurie, după ce Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu a făcut spectacol în India, acolo unde se desfășoară WTT Star Contender Chennai 2026.

Perechea tricoloră de dublu mixt a reuşit a patra victorie, iar în ultima zi a oferit o demonstraţie de forţă la masa de joc în finala contra cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (favoriţii 4, 33 mondial).

Mai multe informații despre competiția sportivă și despre reușitele românilor pot fi văzute pe as.ro.

