Cine e Andreea Ciocănea, tânăra care a câștigat titlul de Top Model of The World România 2026. Are 20 de ani și studiază ingineria

La doar 20 de ani, Andreea Ciocănea studiază inginerie medicală și a devenit Top Model of the World Romania 2026.

Andreea Ciocănea este o tânără talentată și ambițioasă din Sibiu, care a cucerit lumea modei la doar 20 de ani, câștigând titlul de Top Model of The World România 2026.

Cine este Andreea Ciocănea, câștigătoarea Top Model of The World România 2026

Andreea Ciocănea este studentă la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și a fost desemnată recent Top Model of the World România 2026, un titlu care îi oferă șansa de a reprezenta România la competiția internațională Top Model of the World, care va avea loc în luna mai, potrivit tribuna.ro.

Andreea Ciocănea a absolvit Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu, profilul matematică-informatică. În urmă cu cinci ani, ea și-a descoperit pasiunea pentru modeling.

„De când sunt mică m-a pasionat partea artistică, practicând zece ani de balet, iar pasiunea pentru modeling am fructificat-o începând cursuri la școala de modeling Kiemes din Timișoara, în urmă cu aproximativ patru ani. De atunci, am început să particip și la evenimente desfășurate atât în Sibiu, precum Feeric Fashion Week, Sibiu Fashion Days, Finest Fashion Fest, cât și în alte orașe, la nivel național. Pe parcursul acestor ani am lucrat cu mulți designeri, fotografi, make-up artiști și branduri la multe proiecte în acest domeniu”, a povestit Andreea, potrivit turnulsfatului.ro.

Andreea Ciocănea face modelling în paralel cu facultatea, lucru care nu îi este deloc ușor, însă consideră că disciplina și organizarea o definesc. În ciuda programului solicitant, tânăra încearcă să își gestioneze eficient timpul și să dea tot ce are mai bun în ambele direcții, întrucât sunt două domenii care o reprezintă.

„Încerc să îmbin pregătirea pentru o competiție internațională cu responsabilitățile academice. Programul este solicitant, uneori oboseala se simte, însă cred că tocmai această provocare mă ajută să devin mai disciplinată și mai puternică”, a dezvăluit Andreea, mărturisind că cea mai mare provocare din această perioadă este menținerea echilibrului.

Ce înseamnă acest titlu pentru tânăra din Sibiu

Pentru Andreea Ciocănea, desemnarea Top Model of The World România 2026 încununează munca sa și demonstrează faptul că modelingul este mai mult decât o pasiune.

Acest concurs s-a desfășurat în mai multe etape. Inițial, tânăra s-a calificat în etapa Finalelor Zonale, apoi în etapa Semifinală, iar apoi în Finală, fiind reprezentanta județului Sibiu la categoria de vârstă 14-17 ani, în anul 2023.

În anul 2025, ea s-a calificat în etapa Semifinală, la categoria de vârstă 18-26 ani, ca mai apoi să câștige dreptul de a participa în finala proiectului „Filon de România”, unde s-au calificat în total 23 de concurente. Finala s-a desfășurat la Bușteni, în perioada 3-6 septembrie.

„Momentul în care mi-a fost desemnat acest titlu a reprezentat un moment de o încărcătură emoțională uriașă, dar acum, datorită sprijinului celor din jurul meu, voi merge mai departe cu încredere și responsabilitate. Prin autodisciplină voi învăța până să ajung să pășesc pe scena internațională, să îmi gestionez emoțiile pe care le-am avut, acest concurs fiind ceva nou pentru mine”, a povestit Andreea Ciocănea, citată de turnulsfatului.ro.

„În pregătirea mea pentru acest concurs intră destul de multe elemente: lucrez mult la mersul scenic, deși am multă experiență în defilare, dar și pe partea de ședințe foto, adică exersez și mă inspir mereu de posinguri noi. Până la concurs vreau să îmi îmbunătățesc nivelul de limba engleză, deși am certificat de nivel C1, engleza fiind principala limbă în care se va comunica pe parcursul concursului.

De asemenea, în pregătirea mea intră și plănuirea ținutelor, căutând sa colaborez cu cât mai mulți designeri și branduri la nivel național. Totuși, cea mai mare pregătire este cea pe parte emoțională, fiind nevoie de un efort constant, de seriozitate și autodisciplină, mai ales că în paralel urmez și studii universitare”, a detaliat tânăra, citată de sursa menționată mai sus.