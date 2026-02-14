Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani

Cristina Darha, artista din trupa Uni-K, făcea furori cu vocea ei la începutul anilor 2000.

Cristina Darha și-a început cariera muzicală la finalul anilor ‘90 când a decis să pună toată dăruirea și pasiunea ei pentru a face muzică. Ea a apărut sub numele de scenă Uni-K, iar piesele ei se auzeau la acea vreme în toate discotecile.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha de la Uni-K

Acum, la vârsta de 52 ani, Cristina locuiește în Chicago alături de familia minunată pe care și-a întemeiat-o. Ea a lăsat în urmă România în căutarea unui trai mai bun peste ocean și a reușit să își continue acolo cariera muzicală.

La începutul anilor 2000, piesele precum „O mie de ploi”, „Se duc clipele” și „Plec” au devenit hituri, iar artista era îndrăgită de sute de mii de fani pentru muzica și spectacolele ei. Pentru o perioadă, ea a ales atunci să se retragă din lumina reflectoarelor și s-a mutat în SUA.

Acolo ea a continuat să compună muzică și să cânte. Între timp, Cristina l-a cunoscut pe soțul ei și s-a bucurat de faptul că povestea lor de dragoste a dus la formarea unei familii fericite, în special atunci când a venit pe lume băiețelul lor.

Chiar dacă a avut parte de multe reușite, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, Cristina a recunoscut că drumul ei în SUA nu a fost unul ușor și a fost nevoie de multă răbdare și sacrificii care au ajutat-o să își construiască viața la care a visat mereu.

„Aveam 35 de ani când am făcut acest pas. Am considerat că este timpul să mă axez pe viața mea personală. L-am cunoscut a doua oară când am venit în turneu. A trebuit să vin de două ori să-l cunosc. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și mi-a spus că nu mă mai lasă să vin înapoi. Am luat-o în glumă, dar nu prea. A fost ciudat, pentru că nu mi-am propus să vin în America și să rămân aici sau să mă îndrăgostesc”, a povestit artista despre cum a început relația cu cel care i-a devenit soț, potrivit Viva.

În prezent, Cristina Darha continuă să facă muzică la Chicago, acolo unde îmbină cariera ei muzicală cu alte activități artistice.

Dorința ei de a deveni mamă a fost una puternică și nu s-a lăsat până când nu și-a văzut visul împlinit, deși a trecut prin momente grele. Cristina a reușit să devină mamă la 42 de ani după ce l-a născut pe fiul ei, Liam Gabriel.

