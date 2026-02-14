Simone Biles și-a etalat noul look în timp ce îl susținea pe soțul ei, Jonathan Owens, la meciul acestuia cu echipa sa Chicago Bears.

Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și și-a pus silicoane | Profimedia

Gimnasta în vârstă de 28 de ani, medaliată cu aur olimpic, a strălucit în ziua meciului soțului ei. După ce și-a pus implanturi mamare și s-a făcut blondă, Simone Biles și-a etalat noul look pe rețelele de socializare.

Citește și: „La fiecare 50 de ani apare un fenomen”. Răspunsul Nadiei Comăneci când a fost întrebată dacă Simone Biles e cea mai bună gimnastă

Cum arată Simone Biles după ce s-a făcut blondă și și-a pus implanturi mamare

În postarea făcută pe Instagram, la Instastory, Simone Biles a transmis mesajul „GAME DAY GLAM”, notat cu portocaliu, culoarea echipei Chicago Bears. În imagine, gimnasta se admiră în oglindă, în timp ce își arată noul păr blond.

Articolul continuă după reclamă

AICI IMAGINEA.

Pentru meciul soțului ei, Simone Biles a optat pentru un trench personalizat, decorat cu imagini în care apare Jonathan Owens, precum și numărul acestuia, 36. Ținuta a fost completată cu o pereche de cizme negre cu toc subțire și o geantă neagră.

Deși Owens și Chicago Bears au pierdut meciul, gimnasta medaliată cu aur s-a declarat în continuare mândră de soțul ei.

Simone Biles și Jonathan Owens s-au căsătorit în aprilie 2023, iar gimnasta a declarat, la scurt timp după nuntă, că „a fost cel mai minunat sentiment din lume”, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, citată de people.com.

„Nu m-am distrat niciodată atât de mult în viața mea (...) Aveam 19 ani când am câștigat primele Jocuri Olimpice și mă gândeam: <<Cum aș putea să depășesc asta?>> Nunta mea a depășit tot”, a adăugat aceasta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simone Biles și Jonathan Owens s-au logodit de Ziua Îndrăgostiților în 2022, potrivit sursei citate mai sus. Ulterior, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, în compania celor dragi. Sportivii au spus marele „DA” în aprilie 2023 și au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, potrivit as.ro.

Simone Biles a strălucit, la propriu, în cea mai importantă zi din viața ei, într-o rochie de mireasă simplă, dar de efect. Cu volane albe și bretele subțiri care i-au lăsat umerii și spatele descoperit, gimnasta a captat toate privirile. Cu toate acestea, se pare că sportiva nu a vrut să dea o avere pe rochia ei de la nuntă.

Cea mai premiată gimnastă a SUA a plătit nu mai puțin de 120 de dolari pe rochie și a cumpărat-o de la un magazin oarecare, alături de o pereche de pantofi de pe Amazon.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cât a plătit Simone Biles pe rochia de mireasă de la cununie. Suma scoasă din buzunar de celebra gimnastă nu este deloc piperată