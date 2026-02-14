Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și și-a pus silicoane

Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și și-a pus silicoane

Simone Biles și-a etalat noul look în timp ce îl susținea pe soțul ei, Jonathan Owens, la meciul acestuia cu echipa sa Chicago Bears.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 17:15 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 12:18
Galerie
Simone Biles, schimbarea de look cu care și-a surprins fanii! Cum arată gimnasta după ce s-a făcut blondă și și-a pus silicoane | Profimedia

Gimnasta în vârstă de 28 de ani, medaliată cu aur olimpic, a strălucit în ziua meciului soțului ei. După ce și-a pus implanturi mamare și s-a făcut blondă, Simone Biles și-a etalat noul look pe rețelele de socializare.

Citește și: „La fiecare 50 de ani apare un fenomen”. Răspunsul Nadiei Comăneci când a fost întrebată dacă Simone Biles e cea mai bună gimnastă

Cum arată Simone Biles după ce s-a făcut blondă și și-a pus implanturi mamare

În postarea făcută pe Instagram, la Instastory, Simone Biles a transmis mesajul „GAME DAY GLAM”, notat cu portocaliu, culoarea echipei Chicago Bears. În imagine, gimnasta se admiră în oglindă, în timp ce își arată noul păr blond.

Articolul continuă după reclamă

AICI IMAGINEA.

Pentru meciul soțului ei, Simone Biles a optat pentru un trench personalizat, decorat cu imagini în care apare Jonathan Owens, precum și numărul acestuia, 36. Ținuta a fost completată cu o pereche de cizme negre cu toc subțire și o geantă neagră.

Deși Owens și Chicago Bears au pierdut meciul, gimnasta medaliată cu aur s-a declarat în continuare mândră de soțul ei.

Simone Biles și Jonathan Owens s-au căsătorit în aprilie 2023, iar gimnasta a declarat, la scurt timp după nuntă, că „a fost cel mai minunat sentiment din lume”, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, citată de people.com.

„Nu m-am distrat niciodată atât de mult în viața mea (...) Aveam 19 ani când am câștigat primele Jocuri Olimpice și mă gândeam: <<Cum aș putea să depășesc asta?>> Nunta mea a depășit tot”, a adăugat aceasta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simone Biles și Jonathan Owens s-au logodit de Ziua Îndrăgostiților în 2022, potrivit sursei citate mai sus. Ulterior, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, în compania celor dragi. Sportivii au spus marele „DA” în aprilie 2023 și au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, potrivit as.ro.

Simone Biles a strălucit, la propriu, în cea mai importantă zi din viața ei, într-o rochie de mireasă simplă, dar de efect. Cu volane albe și bretele subțiri care i-au lăsat umerii și spatele descoperit, gimnasta a captat toate privirile. Cu toate acestea, se pare că sportiva nu a vrut să dea o avere pe rochia ei de la nuntă.

Cea mai premiată gimnastă a SUA a plătit nu mai puțin de 120 de dolari pe rochie și a cumpărat-o de la un magazin oarecare, alături de o pereche de pantofi de pe Amazon.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

+12
Mai multe fotografii

Citește și: Cât a plătit Simone Biles pe rochia de mireasă de la cununie. Suma scoasă din buzunar de celebra gimnastă nu este deloc piperată

Cine e Andreea Ciocănea, tânăra care a câștigat titlul de Top Model of The World România 2026. Are 20 de ani și studiază... Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stad...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Antena 3 Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E cât un stadion”
Cum arată vila lui Gino Iorgulescu din Primăverii. Imagini din casa în care a copilărit Mario Iorgulescu: „E...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune despre nuntă și copii
Lidia Buble, mărturisiri rare despre relația cu Horațiu Nicolau: „Între noi totul este firesc”. Ce spune...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în... Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x