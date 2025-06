Un judecător american a respins, luni, procesul în care regizorul Justin Baldoni îi cere actriţei Blake Lively 400 de milioane de dolari despăgubiri.

Ei se luptă în instanţă de mai multe luni din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală formulate de actriţă.

Procesul de 400 de milioane intentat de Justin Baldoni împotriva actriței Balke Lively a fost respins. De ce s-a întâmplat asta

În decembrie, The New York Times a dezvăluit că actriţa a depus o plângere împotriva lui Justin Baldoni şi a producătorului Jamey Heath pentru comportament şi comentarii nepotrivite, potrivit acesteia, în timpul filmărilor la „It Ends With Us”.

Citește și: Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit părinți pentru a patra oară. Cum au dat vestea

Articolul continuă după reclamă

Blake Lively l-a acuzat pe actor, care a şi regizat filmul, că a improvizat săruturi care nu figurau în scenariul original, iar pe producător că a privit-o topless în cabina de probă atunci când ea şi-a exprimat disconfortul.

Într-o declaraţie trimisă The New York Times, Bryan Freedman, un avocat al dlui Baldoni şi al Wayfarer, studioul de producţie din spatele filmului, a denunţat acuzaţiile ca fiind „complet false, scandaloase şi deliberat obscene”.

În ianuarie, tabăra Baldoni a intentat apoi un proces la un tribunal civil din New York împotriva actriţei, a soţului acesteia, actorul Ryan Reynolds, şi a The New York Times, susţinând că în relatări presa a luat partea lui Blake Lively, vedeta din „Gossip Girl”.

Luni, judecătorul Lewis J. Liman de la Tribunalul din Manhattan a „respins” plângerea taberei Baldoni, afirmând că The New York Times nu a făcut decât să publice informaţii cuprinse într-o plângere depusă iniţial de actriţă la un tribunal din California şi că a avut grijă să solicite o reacţie din partea părţii adverse şi să o includă în articol.

Citește și: Blake Lively în costum de baie, la doar câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată. Mesajul transmis pentru paparazzi

În plângerea sa, Justin Baldoni a mai considerat că Blake Lively, al cărei cont de Instagram revendică peste 43 de milioane de urmăritori, a încercat să „fure” şi să „preia controlul” asupra filmului şi a promovării acestuia. Şi l-a acuzat pe Ryan Reynord că l-a făcut să pară, în mod eronat, un prădător sexual.

Judecătorul Liman a respins luni şi aceste elemente. Într-un comunicat difuzat de unele publicaţii americane, echipa juridică a clanului Lively a salutat o „victorie totală” în faţa „plângerii de represalii” a lui Justin Baldoni.

Contactat de AFP, avocatul lui Justin Baldoni nu a avut nicio reacţie imediată.

Bazat pe bestsellerul autoarei americane Colleen Hoover, filmul „It Ends With Us” a avut încasări de peste 350 de milioane de dolari la box office în 2024, fiind unul dintre cele mai mari succese ale anului.