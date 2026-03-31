Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda după filmările pentru „Insula Iubirii” sezonul 10 și a făcut dezvăluiri despre experiență, echipă și dorul de familie.

Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda. Ce a dezvăluit după încheierea filmărilor Insula Iubirii Sezonul 10

Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda. Prezentatorul „Insula Iubirii” și-a ținut fanii pe jar, iar acum a venit momentul adevărului. Radu a făcut dezvăluiri neașteptate după încheierea filmărilor pentru „Insula Iubirii”, sezonul 10. Soțul Adela Popescu a atașat și o imagine pe conturile sale de social media.

Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda

În fotografie, prezentatorul apare într-un tricou alb, cu un sacou bej și cu lavaliera prinsă de tricou.

Pe fundal pot fi văzute mai multe camere de filmat și ceea ce pare a fi locul pentru ceremonia focului, acolo unde Radu se întâlnea cu concurenții pentru a le arăta imagini din timpul filmărilor cu partenerii lor.

Prezentatorul și-a început mesajul cu o confesiune despre felul în care a arătat perioada de filmare la „Insula Iubirii”. De altfel, acesta a menționat că s-a întors din Thailanda.

Filmările lungi și istovitoare s-au încheiat, însă Radu nu a vorbit despre concurenți sau despre poveștile acestora. Totuși, prezentatorul a fost deschis cu privire la felul în care au arătat o parte dintre momentele din „Insula Iubirii”, sezonul 10.

Ce spune Radu Vâlcan după încheierea filmărilor la „Insula Iubirii”, sezonul 10

„După o perioadă intensă, în care am trăit fiecare zi la maximum și am încheiat filmările pentru sezonul 10… vine liniștea aceea pe care doar acasă o simți.

Au fost zile grele, frumoase, obositoare și pline de emoții. Dar, mai ales, au fost zile în care am avut lângă mine o echipă incredibilă”, a spus Radu în mediul online.

Prezentatorul „Insula Iubirii” este mai fericit ca niciodată să se reîntoarcă la familia sa. De altfel, Adela Popescu și copiii lor nu l-au însoțit anul acesta la filmări. Cei doi părinți au decis că cel mai sigur pentru familia lor este ca Adela să rămână acasă în perioada filmărilor.

Radu a continuat mesajul mulțumindu-le colegilor săi. Echipa de producție a depus și de această dată o muncă titanică pentru a aduce fanilor „Insula Iubirii” cele mai bune momente.

„Le mulțumesc colegilor mei! Fără ei, nimic din ce am făcut acolo nu ar fi fost posibil. Energia, răbdarea, glumele, nervii, nopțile nedormite… toate ne-au adus aici.”

Nu în ultimul rând, Radu a ținut să sublinieze cât de importantă este familia pentru el. Deși momentele de pe „Insula Iubirii” au fost spectaculoase, prezentatorul a dus lipsa soției, copiilor și celor dragi.

„Și, oricât de spectaculoasă ar fi Thailanda, cu toate culorile și poveștile ei… adevărul e simplu: acasă e acasă!”

Secțiunea de comentarii a postării a fost rapid inundată de mesaje de la fani. Mulți l-au felicitat, în timp ce alții au încercat să afle detalii despre noul sezon. În secțiunea de story, Radu a distribuit câteva imagini și cu o parte a echipei de producție. Ultima postare a prezentatorului în secțiunea de story a fost chiar o fotografie de acasă, alături de soția sa, Adela Popescu.