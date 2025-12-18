Antena Căutare
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului

Ramona Olaru, una dintre cele mai sexy prezentatoare meteo, reușește mereu să atragă atenția multor admiratori.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 14:37 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 15:38
Ramona Olaru i-a dat o șansă unui admirator de pe TikTok și s-au întâlnit pentru prima dată.

Recent, Ramona Olaru a descoperit recent că are un admirator care a devenit viral pe TikTok prin încercările sale de a-i atrage atenția prezentatoarei.

În urmă cu câteva zile, ea și Rareș, bărbatul care o curtează, făceau amândoi postări pe rețelele de socializare în care făceau referire unul la celălalt și se pare că între timp au decis să se și întâlnească.

Cum arată Rareș, admiratorul Ramonei Olaru de pe TikTok

Un bărbat pe nume Rareș a devenit cunoscut după ce s-a arătat interesat să o cunoască pe Ramona Olaru, declarând că i-a căzut cu tronc frumoasa prezentatoare TV de la Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona a găsit postările tânărului și a reacționat la videourile făcute de acesta. Aseară cei doi și-au dat șansa de a se întâlni pentru prima oară.

Tânărul, stilat și foarte atent, a apărut la întâlnirea cu Ramona cu un buchet imens de flori și au decis să filmeze întâlnirea, stârnind admirația doamnelor pe TikTok acolo unde au și postat filmarea.

Ramona s-a arătat impresionată de gestul lui Rareș și de încercările lui de a o cuceri și a zâmbit larg atunci când l-a cunoscut. Chiar dacă au filmat începutul întâlnirii lor, acum fanii se întreabă dacă Ramona și Rareș și-au oferit o șansă să se cunoască și dacă vor mai avea și alte date-uri.

Se pare, însă, că fanii au rămas cu multe curiozități și întrebări pe care le-au lăsat în secțiunea de comentarii a video-ului postat pe TikTok.

Rareș nu a dezvăluit cu ce se ocupă și nu a oferit nici despre vârsta lui, dar doamnele și domnișoarele de pe TikTok au spus că are fizic de model.

Bărbatul, îndrăzneț și încrezător, s-a filmat zilele trecut și a postat pe TikTok video-ul în care spunea că i-ar plăcea să o cunoască pe Ramona Olaru. Atunci când s-au văzut, el i-a oferit Ramonei un buchet imens de flori și s-au sărutat pe obraji.

Prezentatoarea meteo, în vârstă de 36 ani, a dezvăluit recent că este sigură de mai bine de 4 ani. Ea a dezvăluit că nu dorește să mai iasă la întâlniri cu bărbați care i se par imaturi sau care nu îi pot oferi siguranță materială și emoțională.

Ramona a dezvăluit într-un podcast că ea știe exact ce își dorește de la viitorul ei partener și că nu crede că este pretențioasă, ci doar a trecut prin multe experiențe și nu își dorește să mai fie dezamăgită.

