Ramona Olaru a mărturisit că este singură de o bună perioadă de timp, dar nici nu se grăbește să își facă un nou iubit.

De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am cununiile legate” | Captură Instagram

Ramona Olaru nu s-a ferit să recunoască că, în prezent, este mult mai selectivă când vine vorba de bărbați. Își dorește o relație serioasă, însă cu un partener care să știe cum să se comporte în cuplu.

Potrivit Spynews, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani este singură de patru ani, însă consideră că a făcut o alegere înțeleaptă, decât să stea într-o relație care să nu o împlinească.

Ramona Olaru: „Am cununiile legate dintr-o altă viață”

Ramona Olaru a devenit tot mai interesată de aspectele care țin de dezvoltarea personală, așa că a mers la un specialist, care i-a dezvăluit că avea cununiile legate dintr-o viață anterioară.

Inițial, a mers să își facă o regresie, dar expertul i-a explicat că, într-o viață anterioară, și-a părăsit soțul, un călugăr, pentru un alt bărbat și că de aici s-ar trage unele lucruri neplăcute din planul sentimental actual. Ramona Olaru a mai aflat și că mama unui fost iubit din facultate i-a legat cununiile, mai notează sursa citată mai sus.

„M-am dus și mi-a zis că am cununiile legate dintr-o altă viață. La o doamnă (...) Noi, în general, căutam tot felul de chestii de dezvoltare. M-am dus să mă duc pe energii, pe psihoterapeuți (...) Mi-a zis că într-o altă viață am făcut o prostie, nu pentru că aș fi eu rea, ci pentru că am venit dintr-o familie nepotrivită, săracă. Și, ca să fiu eu ok, m-au dat de soție unui călugăr (...) Eu nu îmi doream asta, că voiam să mă bucur de viață. Am stat cât am stat cu omul ăla și după m-am dus cu altul (...) Doamna a curățat și acum aștept să vină omul și eu o cred”, a declarat Ramona Olaru, într-un podcast, potrivit Spynews.

Ce cadou și-a făcut Ramona Olaru de ziua ei de naștere: „Nu am niciun sponsor”

Ramona Olaru a mai declarat că mereu a obținut ce și-a dorit, indiferent de cât timp a trebuit să aștepte, și că nu are nevoie de vreun bărbat care să o „sponsorizeze”.

De ziua ei de naștere, în luna iulie, Ramona Olaru și-a făcut cadou un ceas de lux.

„Eu nu am niciun sponsor. Nu am niciun bărbat sponsor. Ceasul de la mână este cumpărat de mine, de ziua mea (...) Dacă îmi doresc foarte mult o chestie, poate o să o am într-un an, doi, dar o să o am de fiecare dată”, a mai spus Ramona Olaru, citată de Spynews.