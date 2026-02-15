Răsturnare de situație în cel mai mare scandal de la Hollywood. Cum au reacționat Blake Lively și Justin Baldoni după negocieri

Se pare că ar fi avut loc o răsturnare de situație în cel mai mare scandal de la Hollywood după ce Blake Lively și Justin Baldoni ar fi avut primele negocieri din cadrul procesului în care sunt implicați.

Blake Lively și Justin Baldoni sunt implicați într-un proces de 160 de milioane de dolari | Profimedia Images

Blake Lively și Justin Baldoni sunt implicați într-un scandal care a început după ce actrița a intentat un proces în care l-a acuzat pe star de hărțuire sexuală pe platourile de filmare ale It Ends With Us.

De atunci, Internetul a fost împărțit între cine ar avea dreptate în această situație tensionată, scrie Daily Mail.

Mulți se așteptau ca Lively să aibă succes în proces, dar atitudinile celor 2 după ce a fost încheiată prima rundă de negocieri a ridicat numeroase semne de întrebare.

Se pare că actrița ar fi părăsit brusc negocierile, ce au durat 6 ore, și a fost surprinsă cu o față încruntată la ieșire.

Răsturnare de situație în cel mai mare scandal de la Hollywood

După 6 ore de negocieri, Blake Lively ar fi părăsit brusc audierea, ce are ca scop o posibilă înțelegere amiabilă cu Justin Baldoni. Potrivit surselor, discuțiile pentru încheierea unui acord au avut loc în 2 săli de judecată alăturate, aflate pe același etaj al tribunalului.

Actrița a fost văzută ieșind în grabă din sala de judecată și a intrat direct în lift împreună cu avocatul ei, Michael Gottleb.

La polul opus s-ar fi aflat atitudinea lui Baldoni, care părea relaxat când a ieșit 5 minute mai târziu. Actorul a fost văzut alături de soția sa, Emily, 41 de ani, în timp ce se țineau de mână.

Potrivit surselor, cele 2 părți n-au ajuns încă la un compromis și negocierile vor continua.

Ținutele lui Lively și Baldoni au atras atenția la tribunal

Baldoni, 42 de ani, și Lively, 38 de ani, au sosit la tribunalul din New York îmbrăcați în ținute aproape asortate, ceea ce a atras imediat atenția fanilor.

Lively a purtat un costum kaki, cu 2 rânduri de nasturi, o vestă bej peste o cămașă roz cu nasturi, o geantă din piele întoarsă verde și o broșă în formă de trifoi cu 5 foi pentru noroc. Actrița a intrat în tribunal alături de avocații ei pentru prima înfruntare directă din disputa lor juridică, ce a început în decembrie 2024.

Soțul lui Lively, Ryan Reynolds, nu a fost prezent la audieri.

Baldoni a purtat o ținută similară, cu o haină olive și o eșarfă roz, și a intrat în tribunal alături de avocatul său, Bryan Freedman, și soția sa.

La mai bine de un an după ce a depus o plângere în care îl acuza pe Baldoni de hărțuire sexuală pe platoul filmului, cei 2 actori participă la aceste negocieri pentru a încerca să rezolve disputa. Aceasta e ultima lor șansă de a evita procesul programat pe 18 mai.

Audierea, supervizată de judecătoarea Sarah L. Cave, va fi închisă presei și publicului. Dar procesul, dacă va avea loc, nu va beneficia de această siguranță.

Lively a fost prima care l-a dat în judecată pe Baldoni și a susținut că a fost hărțuită sexual pe platoul filmului It Ends With Us. Ea cere 161 de milioane de dolari pentru pierderi personale și financiare cauzate de presupusele represalii și de campania de denigrare împotriva ei.

La rândul său, Baldoni a intentat un proces pentru defăimare de 400 de milioane de dolari împotriva lui Lively, a soțului ei, Reynolds, și a ziarului New York Times, care a relatat despre acuzațiile actriței. Dar un judecător a respins acest proces.