Răzvan Lucescu a revenit în țară pentru a fi alături de Mircea Lucescu. Care sunt primele sale declarații după ce și-a văzut tatăl

Răzvan Lucescu a revenit în România după meciul PAOK, în timp ce Mircea Lucescu este în stare critică la ATI. Medicii analizează posibilitatea unei intervenții. | Antena 1

Răzvan Lucescu a revenit în țară pentru a fi alături de tatăl său. Sunt clipe critice pentru Mircea Lucescu în această perioadă, iar mulți dintre apropiați l-au vizitat deja la spital.

Răzvan a venit în România după meciul din Grecia al echipei PAOK.

„Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată. N-am mai multe... Sunt oamenii de la spital care vă vor da toate informațiile. Eu oricum nu știu să vă explic acum”, a spus Lucescu pentru GSP.ro.

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut chiar în ziua în care urma să fie externat. Starea acestuia s-a agravat în weekend și a fost mutat pe secția de ATI. Familia lui Lucescu i-a fost alături în aceste clipe grele.

Conform Observator.ro, Mircea Lucescu este în stare critică. Îngrijorările legate de sănătatea antrenorului sunt tot mai mari. Starea sa este în continuare critică. Deși nu s-a agravat, aceasta rămâne critică.

Conform informațiilor din presă, Mircea Lucescu se află în comă indusă și nu poate comunica. Medicii au luat decizia de a-l duce pe Mircea Lucescu la secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Ce spun medicii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu se află pe mâna medicilor încă din data de 29 martie, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul pe care l-a avut atunci când s-a întors din Turcia. Medicii i-au montat la acel moment un defibrilator.

La Spitalul Universitar, acolo unde se află Mircea Lucescu, a ajuns Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

„Lucescu este stabil, este conectat la aparate”, a spus Stoichiță la ieșirea din spital.

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu. La această întâlnire a participat și familia pacientului. Pentru moment, decizia este că se va continua tratamentul inițial, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă. Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, a redat GSP comunicatul oficial al SUUB.