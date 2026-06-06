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„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cum este omul de afaceri în postura de bunic

Serghei Mizil a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde l-a avut alăuri pe nepotul său, băiatul fiicei mai mari.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Iunie 2026, 12:45 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 16:33
„Furnicuțele”, invitat Serghei Mizil. Cum este omul de afaceri în postura de bunic | antena 1
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Invitat în emisiunea Furnicuțele, Serghei Mizil l-a avut alături pe nepotul său, Luca. Acesta a povestit cum a luat pasiunea pentru artă de la bunicul său, iar asta, își dorește el, să îl ducă acolo unde își dorește cu adevărat.

Cum este omul de afaceri în postura de bunic

Ca și pasiunea, i-ar plăcea să fie sculptor. De asemenea pictează și desenează. Serghei Mizil l-a sfătuit să devină designer de interior, asta pentru că această meserie, vede el, nu s-ar rispi niciodată, în ciuda evoluției inteligenței artificiale.

Luca l-a descris pe bunicul său ca fiind „băgăcios”, dar îndeajuns de atent atunci când vine vorba de nevoile sale emoționale și materiale. I-a dăruit acestuia o mașină, autovehicul pe care Serghei Mizil spune că nepotul său l-a primit de la soția sa.

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„Vorbește mult, dar și face.”, a spus Luca. Îi dă acestuia bani, iar atunci când își dorește să dezvăluie o parte mai soft a lui îl strigă „tataie”. Serghei Mizil l-a sfătuit pe nepotul său să fie „mai vocal” și să aibă tupeu.

În 90% dintre cazuri, a spus Luca, Serghei Mizil este un bunic „caterincă”, iar în 10% din cazuri este “serios”. Atunci când era mic, omul de afaceri l-a învățat pe nepotul său cum să conducă o barcă, skill pe care Luca nu l-a uitat nici astăzi.

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În materie de fete însă, nu prea există dialog între cei doi, așa cum singur a povestit nepotul lui Serghei. Prietenii tânărului își doresc să iasă în oraș cu omul de afaceri, asta pentru că îi cunosc obiceiurile acestuia și știu că se vor distra întotdeauna dacă îl vor avea aproape.

„Toată lumea se încrede în mine, n-am trădat niciodată.”, a spus Serghei Mizil. Fiica sa, Smaranda, a povestit că tatăl său este un om foarte „responsabil”, în ciuda imaginii pe care o afișează pe micile ecrane.

Ce l-a sfătuit Serghei Mizil pe nepotul său, Luca

Fiind un bunic foarte atent, omul de afaceri își dorește ca nepotul său să aibă o viață liniștită, creată pe forțele proprii.

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„Ține să lase această aparență cu cum e el ca persoană. El este cult, este atent la detalii, capabil să se adapteze în orice context social, ce-a lăsat în presă sau nu să se vadă, este și nu este identitatea lui.”, a povestit Anamaria, fiica omului de afaceri.

De asemenea, a mărturisit că toți oamenii pe care i-a întâlnit în viața sa i-au transmis că Serghei Mizil nu este în realitate așa cum arată pe micile ecrane.

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