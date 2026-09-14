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Robert Tudor, de urgență la spital, în miez de noapte! Magicianul a povestit ce a pățit: „Am alunecat pe ploaie și...”

Robert Tudor a ajuns de urgență la spital, după un incident neașteptat. Ce i s-a întâmplat magicianului și cum se simte acum.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 10:09 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 10:15
Robert Tudor, de urgență la spital, în miez de noapte! Magicianul a povestit ce a pățit: „Am alunecat pe ploaie și...” | Instagram
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Magicianul Robert Tudor a ajuns de urgență la spital, după ce a alunecat pe ploaie. Artistul le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram ce i s-a întâmplat și i-a asigurat că nu este vorba despre o accidentare gravă. Chiar dacă mâna nu este vorba de o ruptură și o accidentare gravă, Robert Tudor a avut nevoie de îngrijiri medicale și va urma o perioadă de recuperare.

Robert Tudor, de urgență la spital, în miez de noapte

Magicianul a încercat să-și păstreze umorul chiar și în situația neplăcută și a făcut haz de necaz în mesajul transmis din spital. Robert Tudor le-a spus fanilor că a ajuns acolo după ce a alunecat pe ploaie și s-a lovit la mână, însă a ținut să precizeze că nu a suferit o fractură.

„Eu sunt dracul gol, în loc să dorm am venit la spital să le țin companie. Sper să mă cinstească mâine, pentru că intră salariul. Am alunecat pe ploaie și m-am lovit la mână, nu e ruptă, nu nimic. Vineri sunt la Neatza”, a declarat magicianul.

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Alături de mesajul transmis pe rețelele de socializare, Robert Tudor a publicat și o fotografie realizată în spital. În imagine, artistul apare cu mâna stângă bandajată, semn că lovitura suferită a necesitat îngrijiri medicale.

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Ce mesaje a primit magicianul Robert Tudor

Fanii au reacționat rapid la postarea magicianului și i-au transmis numeroase mesaje de încurajare și însănătoșire grabnică. Mulți dintre aceștia au apreciat faptul că Robert Tudor și-a păstrat optimismul și simțul umorului, chiar dacă a avut parte de o sperietură.

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Artistul nu și-a anulat însă planurile și le-a dat de înțeles urmăritorilor că își va relua activitatea în scurt timp. Robert Tudor a anunțat că vineri va fi prezent la „Neatza cu Răzvan și Dani”, astfel că incidentul nu pare să-i fi dat peste cap programul profesional.

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