Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a împlinit vârsta de 33 de ani. Ținuta îndrăzneață a atras imediat atenția, dar tortul a fost detaliul ce stârnit numeroase reacții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 12:54 | Actualizat Duminica, 23 Noiembrie 2025, 15:45
Recent, Gabriela Prisăcariu a împlinit frumoasa vârstă de 33 de ani, prilej cu care a avut parte de o surpriză de proporții. Urmăritorii blondinei au fost uimiți de ținuta îndrăzneață pe care a ales să o poarte, dar totul a fost detaliul ce a atras atenția, acesta fiind probabil un dar de la Dani Oțil.

Descoperă în rândurile de mai jos ce imagini a publicat blondina.

Gabriela Prisăcariu, ținută îndrăzneață de ziua ei! Tortul vedetei a atras imediat atenția. Ce dar i-a făcut Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu s-a născut pe 22 noiembrie 1992, a absolvit Facultatea de drept și este un fotomodel extrem de apreciat. Sâmbătă, aceasta a sărbătorit împlinirea frumoasei vârste de 33 de ani.

Citește și: Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la eveniment

„33… Ce-mi pot dori mai mult de ziua mea? Tot ce pot face este să mulțumesc, zi de zi, pentru tot ceea ce am❤️❤️❤️”, a fost mesajul transmis de Gabriela Prisăcariu pe pagina sa oficială de Instagram.

Numeroși urmăritori i-au transmis mesaje de felicitare, printre care și vedete din România, precum Flavia Mihășan, Diana Munteanu sau Adelina Pestrițu.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online

Cu ocazia aniversării sale, soția lui Dani Oțil a ales să poarte o superbă rochie roz, din material lucios, model de prințesă, cu corset și umerii goi. Decolteul generos nu doar că a atras imediat atenția, dar i-a și pus de minune în valoare trăsăturile frumoase și feminitatea. În plus, un alt detaliu ce a atras imediat atenția a fost ineditul tort avut de Gabriela Prisăcariu. Roz, precum rochia purtată, cu decorațiuni aurii, sclipici și o coroană demnă de o prințesă, tortul a fost probabil un dar de la Dani Oțil.

Așa cum era de așteptat, filmarea publicată de vedetă a stârnit instant numeroase reacții de apreciere și mesaje.

Gabriela Prisăcariu este o persoană extrem de apreciată și activă în mediul online, în prezent aceasta având mai bine de 250.000 de urmăritori doar pe Instagram. Recent, aceasta s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, lucru mărturisit chiar de vedetă:

„Update din viața reală. Nu am prea fost prezentă pe aici pentru că încă nu mi-am revenit după o criză de fiere – care, de fapt, s-ar putea să fi fost gastrită. Trebuie să-mi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a scris Gabriela Prisăcariu.

colaj foto cu gabriela prisacariu si dani otil

Totuși, în ciuda acestui fapt, vedeta nu a renunțat să lucreze pentru proiectele sale profesionale.

