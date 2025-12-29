Romina Gingașu a primit de la Piero Ferrari un cadou de 32 de milioane de euro, la 9 ani de relație. Ce i-a cumpărat

Romina Gingașu a fost răsfățată de partenerul ei, Piero Ferrari, cu un cadou spectaculos la aniversarea a nouă ani de relație.

Fiul legendarului Enzo Ferrari a decis să marcheze momentul printr-o achiziție fabuloasă: un avion privat în valoare de aproximativ 32 de milioane de euro.

Potrivit informațiilor apărute în presă, citate de cancan.ro, miliardarul italian i-a cumpărat partenerei sale de viață un Bombardier Challenger 3500, una dintre cele mai moderne și performante aeronave private din lume. Avionul este recunoscut pentru nivelul ridicat de confort, tehnologie de ultimă generație și autonomie impresionantă, fiind un adevrat simbol al luxului.

Deși formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă, gestul făcut de Piero Ferrari arată cât de solidă este relația lor. Chiar dacă afaceristul deține o avere uriașă, el și Romina Gingașu se afișează rar la evenimente publice, preferând să își trăiască povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor.

Surse din anturajul cuplului susțin că aeronava urmează să fie livrată în 2026, chiar în perioada aniversării relației, detaliu care subliniază atenția lui Piero Ferrari pentru semnificația momentului. Cadoul nu a venit însă pe neașteptate: cei doi au vizitat de mai multe ori fabrica Bombardier din Montreal pentru a urmări îndeaproape evoluția proiectului.

Romina Gingașu a fost implicată direct în configurarea avionului, punându-și amprenta asupra designului interior și exterior. Ea a optat pentru un concept modern, cu o capacitate de nouă persoane, dominat de tonuri elegante de gri și accente discrete de roșu – o trimitere subtilă către universul Ferrari, dar și către nuanța devenită deja emblematică, „Romina’s Red”.

Dincolo de luxul evident, cadoul are și o puternică valoare simbolică. Povestea de dragoste dintre Piero Ferrari și Romina Gingașu a început chiar prin intermediul companiei Bombardier, acolo unde românca lucra la momentul respectiv. Întâlnirea lor a pornit de la o discuție de afaceri, în care Romina încerca să-i vândă miliardarului un avion privat, și s-a transformat, în timp, într-o relație de iubire.

Astfel, achiziția unui avion de la aceeași companie amintește de începuturile poveștii lor și pare să fie un omagiu adus drumului parcurs împreună.

Pe plan profesional, Romina Gingașu traversează, la rândul ei, o perioadă importantă. La începutul acestui an, ea și-a lansat propriul brand de cosmetice, un proiect la care visa de mult timp.

„Aveam acest business în minte de peste patru ani. Locuiesc la Maranello, mă îmbrac sport zilnic și căutam un ruj roșu care să mă facă să mă simt bine și pe timp de zi. Nu l-am găsit, așa că am decis să îl creez eu”, a declarat Romina Gingașu pentru viva.ro, porivit fanatik.ro.

Cadoul impresionant primit de la Piero Ferrari vine, așadar, nu doar ca un simbol al iubirii lor, ci și ca o confirmare a susținerii pe care afaceristul i-o oferă partenerei sale, atât în viața personală, cât și în cea profesională.