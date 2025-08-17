Romina Gingașu, petrecere de lux la Monaco. Cum arată rochia de 11.000 de dolari pe care a purtat-o la aniversarea de 33 de ani

Romina Gingașu, soția româncă a miliardarului Piero Ferrari, și-a sărbătorit ziua de naștere ca o adevărată regină.

Romina a împlinit 33 de ani pe 9 august și a marcat momentul cu o petrecere de vis, organizată în patria luxului, la Monaco.

Romina Gingașu, petrecere de lux la Monaco

Romina Gingașu, strălucitoare și elegantă, a ales să își celebreze ziua de naștere la Monte Carlo, într-una dintre cele mai exclusiviste locații ale Principatului – restaurantul Amazonico.

Cu o priveliște spectaculoasă asupra portului și un decor exotic, locul a oferit cadrul perfect pentru o seară de neuitat, încheiată cu focuri de artificii.

Articolul continuă după reclamă

Pentru această aniversare, soția lui Piero Ferrari a ales o rochie spectaculoasă marca Elie Saab, împodobită cu detalii prețioase și perle, vândută la prețul de 11.000 de dolari (7.700 de dolari la reducere).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Croiala perfectă și eleganța desăvârșită i-au dat un aer regal, atrăgând priviri admirative și numeroase complimente.

Petrecerea a reunit prieteni apropiați și invitați aleși cu grijă, într-un cadru elegant, cu preparate rafinate și muzică live latino-jazz, specifică restaurantului Amazonico.

Citește și: Romina Gingașu, portret de colecție alături de soțul său la aniversarea a 8 ani de relație. Ce i-a transmis moștenitorului Ferrari

Cine este și cu ce se ocupă Romina Gingașu

Romina Gingașu s-a născut în 1992, într-o zonă rurală din județul Călărași. Copilăria i-a fost umbrită de pierderea tatălui, care a murit brusc, în urma unui atac cerebral, când ea avea doar 11 ani.

Momentul i-a schimbat complet drumul în viață, scrie peroz.ro. Visul ei era să studieze Medicina Legală, pentru a înțelege cum un bărbat tânăr și puternic, de numai 35 de ani, a murit pe neașteptate.

Lipsa banilor a împiedicat-o să urmeze această cale, iar destinul a îndreptat-o spre Academia Tehnică Militară, de unde a ieșit cu un job stabil și o nouă perspectivă asupra vieții.

La 23-24 de ani, lucra în aviația privată, perioadă în care l-a cunoscut pe Piero Ferrari, cu care are o relație de opt ani. Din iulie 2021, cei doi sunt căsătoriți, însă Romina și-a păstrat numele de familie, explicând motivul pentru care nu a preluat numele Ferrari.

„În buletin nu sunt Ferrari. Eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele Ferrari după căsătorie. Suntem căsătoriți, dar nu am luat numele pentru că este marcă înregistrată. Și a fost decizia mea, altfel n-aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a declarat ea în cadrul unui podcast.

Astfel, a sugerat că își dorește să își dezvolte afacerile sub propriul nume.

Piero Ferrari are o fiică din mariajul anterior

Piero Ferrari are o fiică dintr-o căsnicie anterioară, care a durat aproape 50 de ani. Despre decizia de a nu avea copii împreună cu soțul ei și despre lucrurile la care a renunțat, Romina a vorbit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Pentru mine a fost o decizie foarte grea (de a nu avea copii – n.r.) și cred că m-am obișnuit cu acest gând cam în trei ani. Au fost discuții între noi, ne-am explicat, e și diferența de vârstă, iar într-o zi le-am închis. Într-adevăr, în acest moment, am grijă de șapte copii orfani. E o decizie foarte grea pentru o femeie. Să trăiesc cu gândul că poate nu o să am niciodată copii, m-a făcut pe mine să înființez o fundație și să am o activitate de acest gen în societatea românească și nu numai.

Am renunțat la viața cu prietenii mei. Ei sunt vara la petreceri în St. Tropez. Mi-ar plăcea să fiu alături de ei, pentru că sunt tânără și am tot dreptul, dar intervine responsabilitatea de familie, responsabilitatea alături de el, a cinelor și evenimentelor companiei sale, care au prioritate.

Am întotdeauna calendarul pe două luni știut. Îl avem la comun, ne sincronizăm. Absolut merită, acestui om îi sunt datoare toată viața mea. Am dragoste pentru el, respect, nu am niciun regret. Mie mi s-a dat misiunea de a fi soția lui Piero Ferrari. Au fost altele înainte, dar nu au rezistat, trebuia să fiu eu”.