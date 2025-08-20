Adrian Mutu a făcut dezvăluiri despre afacerea în care este partener cu Pescobar.

Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! Au investit o sumă uriașă în proiectul cu care speră să dea lovitura | Captură Instagram

Adrian Mutu și Paul Nicolau, cunoscut ca „Pescobar”, au creat împreună Academia de Fotbal „Adrian Mutu”, localizată în Complexul Sportiv Tei, București. Academia este destinată copiilor și juniorilor, potrivit ziare.com.

Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar

Combinând experiența din fotbal a lui Adrian Mutu cu abilitățile în marketing ale lui Pescobar, cei doi speră să creeze „cea mai tare academie posibilă”, cu un profil internațional.

Cei doi au investit 1.5 milioane de euro numai în modernizarea terenurilor, care e deja gata, potrivit digisport.ro.

Într-un interviu pentru sursa citată mai sus, Adrian Mutu a oferit toate detaliile despre academia sa de fotbal, după investiția majoră. Acesta a dezvăluit că are în plan ca în perioada următoare să deschidă și în alte orașe din țară centre asemănătoare.

„Pe parcurs m-am pliat. De puțin timp am avut în cap să fac o academie. Noi am făcut în Complexul Tei cu ajutorul Primăriei Sectorului 2. Tribuna va fi mutată deasupra, pentru că am primit aprobare de la structurist.

Chiar dacă are peste 40 de ani, încă are o structură bună. Vom face totul nou, o vom vopsi, vom da cu grund și vom pune în jur de 300 de scaune, toate personalizate cu academia. Va fi ceva frumos. Aici era terenul de rugby aflat în degradare.

Cu ajutorul celor de aici din complex am reușit să iau aprobare și să fac acest stadion. Va fi și pentru fotbal, și pentru rugby.

Am vorbit cu Alin Petrache, președintele Federației de Rugby, și cred că echipele naționale de juniori se vor antrena aici. Am reușit să curățăm tot ce era în spatele tribunei cu ajutorul celor de la Primărie. Era șerpărie, cum se spune.

(n.r. despre simbolul academiei sale) Grifonul este un animal mitic, care nu a existat sau care a existat doar în basme. Îmi place mie. Eu am și acasă doi grifoni mari din cristal.

Mi-a plăcut mereu combinația asta între vultur și leu. Vreau să le dau copiilor ceva de care să se lege. Și la meciuri le-am spus părinților să strige <<Grifonii>>.

Băncile de rezerve vor fi înlocuite. Am luat unele provizorii, dar vor fi înlocuite cu unele mult mai profesionale, iar la structura de fier vor fi vestiarele. Acolo vom avea un vestiar de peste 35 de metri pătrați al oaspeților, plus vestiarul arbitrilor, plus magazie.

În partea dreaptă vor fi vestiarul antrenorilor, cu dușuri, și bineînțeles vestiarul echipei noastre de peste 40 de metri pătrați. Cam așa a fost gândit, să avem toate condițiile necesare pentru a putea face performanță. Bineînțeles la nivelul nostru.

E diferit de ce a făcut Hagi la Ovidiu. Academia asta va fi în principal aici, plus alte bazine pe care o să le deschid în București și în țară. Ăsta e doar începutul, e o primă bază.

Sunt în discuții deja cu niște parteneri. Anul acesta suntem concentrați să terminăm aici cu nocturna tot, urmează plasele de protecție și în spatele porții.

Mai sunt mici retușuri de făcut. Anul acesta ne concentrăm să o formăm, să o punem pe picioare, să avem 300-400 de copii, apoi ne vom orienta și spre alte orașe”, a dezvăluit Adrian Mutu, în interviul pentru Digi Sport.

