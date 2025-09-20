Antena Căutare
Cum arată Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. Cu ce se ocupă de când s-a retras din lumina reflectoarelor

În timp ce „Briliantul” Adrian Mutu își trăiește viața liniștit alături de actuala soție, Sandra Bachici, trecutul lui ascunde o poveste interesantă.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 16:00
Căsnicia celor doi a durat opt ani | Getty Images

Consuelo Matos, cea de-a doua soție a lui Adrian Mutu și mama a două dintre fiicele sale, și-a clădit o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor, în Republica Dominicană.

Cum arată Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu

Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar mariajul lor a durat opt ani. Din relația lor s-au născut două fete, Adriana și Maya, care au rămas alături de mamă după divorțul din 2013. Totuși, Mutu și Consuelo au rămas în relații civilizate, pentru binele copiilor.

Departe de România și de viața agitată a lui Adrian Mutu, Consuelo a optat pentru un stil de viață discret. Nu este prezentă pe rețelele sociale, însă și-a construit o carieră solidă. Fosta soție a „Briliantului” conduce o agenție imobiliară axată pe proprietăți de lux, unele dintre ele evaluate la peste un milion de dolari.

Pe lângă afaceri, bruneta și-a urmat și pasiunile: a cochetat cu moda și a apărut în filme cunoscute, precum „Desperado” și „El Mariachi”. A investit și în educație, urmând cursuri de management hotelier și marketing digital, semn că dezvoltarea personală a rămas o prioritate pentru ea.

La 52 de ani, Consuelo arată impecabil. Potrivit apropiaților, silueta și frumusețea ei naturală sunt rezultatul unui stil de viață echilibrat și al unei moșteniri genetice de invidiat. Totodată, fosta soție a lui Mutu spune că nu a apelat la nicio intervenție estetică.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Adrian Mutu a dezvăluit în cartea sa, „Revenirea din infern”, cum a început relația cu frumoasa dominicană. La acea vreme, Consuelo era ministru-consilier la Vatican.

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție”, notează el.

Mutu a povestit și ce anume l-a cucerit la ea: „Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni. Apoi am decis să ne căsătorim”.

Căsnicia lor s-a încheiat după opt ani, iar apoi fiecare și-a găsit împlinirea în felul său, notează Cancan.ro.

Citește și: Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! Au investit o sumă uriașă în proiectul cu care speră să dea lovitura

Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar

Adrian Mutu, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, și Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, proprietar al mai multor restaurante, au pornit împreună într-o nouă afacere.

Pe rețelele de socializare, Adrian Mutu și Pescobar au anunțat colaborarea lor, dezvăluind că este vorba despre o academie de fotbal care are deja pagină de Instagram și poartă numele fostului fotbalist: Academia de Fotbal Adrian Mutu.

„Dragilor, vi-l prezint pe Adrian Mutu și mă prezint pe mine, Pescobar Paul Nicolau. Și împreună am înființat Academia de Fotbal Adrian Mutu. Și în foarte curând o să vă explicăm mai multe, o să vă arătăm mai multe și baza noastră sportivă, care va fi baza copilașilor dumneavoastră și am făcut acest lucru ca să aducem către sport și să scoatem, cum să zicem, copiii noștri sunt plini de talent.

Adrian Mutu alături de fosta lui soție, Consuelo Matos
Adrian Mutu în echipamentul sportiv al echipei de fotbal Fiorentina
Adrian Mutu îmbrăcat cu un echipament sportiv alb
Adrian Mutu îmbrăcat în negru, pe marginea terenului de fotbal

Trebuie, cu experiența lui Adrian și cu marketing-ul meu, să facem cea mai tare academie posibilă de fotbal pentru copilașii dumneavoastră, internațională să fie. Este în centru, în inima Bucureștiului, adică foarte accesibil, foarte ușor de ajuns la noi. Așa că puteți, în următoarele zile, să vă înscrieți copilașii la Academia de Fotbal Adrian Mutu”, a spus Pescobar într-un clip video postat pe Instagram.

