Cum arată Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. Cu ce se ocupă de când s-a retras din lumina reflectoarelor

În timp ce „Briliantul” Adrian Mutu își trăiește viața liniștit alături de actuala soție, Sandra Bachici, trecutul lui ascunde o poveste interesantă.

Consuelo Matos, cea de-a doua soție a lui Adrian Mutu și mama a două dintre fiicele sale, și-a clădit o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor, în Republica Dominicană.

Cum arată Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu

Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar mariajul lor a durat opt ani. Din relația lor s-au născut două fete, Adriana și Maya, care au rămas alături de mamă după divorțul din 2013. Totuși, Mutu și Consuelo au rămas în relații civilizate, pentru binele copiilor.

Departe de România și de viața agitată a lui Adrian Mutu, Consuelo a optat pentru un stil de viață discret. Nu este prezentă pe rețelele sociale, însă și-a construit o carieră solidă. Fosta soție a „Briliantului” conduce o agenție imobiliară axată pe proprietăți de lux, unele dintre ele evaluate la peste un milion de dolari.

Pe lângă afaceri, bruneta și-a urmat și pasiunile: a cochetat cu moda și a apărut în filme cunoscute, precum „Desperado” și „El Mariachi”. A investit și în educație, urmând cursuri de management hotelier și marketing digital, semn că dezvoltarea personală a rămas o prioritate pentru ea.

La 52 de ani, Consuelo arată impecabil. Potrivit apropiaților, silueta și frumusețea ei naturală sunt rezultatul unui stil de viață echilibrat și al unei moșteniri genetice de invidiat. Totodată, fosta soție a lui Mutu spune că nu a apelat la nicio intervenție estetică.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Adrian Mutu a dezvăluit în cartea sa, „Revenirea din infern”, cum a început relația cu frumoasa dominicană. La acea vreme, Consuelo era ministru-consilier la Vatican.

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție”, notează el.

Mutu a povestit și ce anume l-a cucerit la ea: „Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni. Apoi am decis să ne căsătorim”.

Căsnicia lor s-a încheiat după opt ani, iar apoi fiecare și-a găsit împlinirea în felul său, notează Cancan.ro.

