Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre fratele ei, Aris Eram, și Bianca Stoica de la Survivor

Alexia Eram, sora lui Aris Eram care face parte din echipa Faimoșilor, a mărturisit că urmărește fiecare ediție de Survivor cu sufletul la gură.

Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 14:00 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 14:04

Alexia este cea mai mare susținătoare a lui Aris, fratele ei. Chiar dacă uneori se mai ceartă și au diferite conflicte ca între frați, ea a povestit că sunt foarte apropiați și îl sprijină pe Aris în tot ceea ce face.

De când a plecat la Survivor România 2026, Alexia urmărește fiecare ediție a emisiunii pentru a afla cum se descurcă fratele său în testul de supraviețuire din jungla dominicană.

Ce spune Alexia Eram despre legătura dintre fratele ei, Aris, și Bianca Stoica

Cu sufletul la gură și emoții mari, dar foarte încrezătoare când vine vorba de curajul și determinarea lui Aris, Alexia urmărește evoluția lui în emisiune și postează adesea imagini pe Insta Story atunci când se uită la TV la probele dificile pe care le face fratele ei.

Aris Eram este unul dintre cei mai curajoși și competitivi concurenți din echipa Faimoșilor la Survivor și a demonstrat de multe ori că e o fire puternică și determinată, care luptă pentru echipa lui. Cu un spirit de echipă care i-a surprins pe coechipierii săi, Aris dă mereu tot ce are mai bun pentru ca echipa Faimoșilor să câștige puncte în plus.

Pentru că Alexia a fost atentă până acum la parcursul fratelui ei, ea nu avea cum să nu observe flirtul care a avut loc între Aris și Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor.

Bianca părea interesată de Aris, iar în timpul unui Consiliu prezentatorul Adi Vasile i-a oferit oportunitatea să îl întrebe față în față pe Aris. Chiar dacă s-a fâstâcit, Bianca și Aris au comunicat direct, zâmbindu-și și flirtând deși fac parte din echipe rivale.

Alexia și-a spus opinia despre o potențială idilă care ar putea apărea între Aris și Bianca Stoica.

„Aris e un băiat foarte secretos așa, niciodată nu am știut exact ce tip de fată i-ar plăcea, dar știu doar că toate fetele sunt îndrăgostite de el și că are acest șarm să le înnebunească pe toate. La America Express toată lumea l-a adorat pe Aris și nu cred că a avut niciodată niciun comentariu prost. Nu știu cum reușește să aibă această imagine de băiat perfect. El chiar este un băiat cu foarte mult șarm și foarte calm, care are tot timpul glumele la el și cred că de-asta îl plac și atâtea fete”, a spus Alexia Eram.

Alexia este și ea curioasă acum să vadă cum evoluează apropierea dintre Bianca Stoica și Aris și va urmări în continuare edițiile viitoare de Survivor pentru a afla mai multe.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.



