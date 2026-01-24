Sean Penn, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui

Antena Căutare
Sean Penn nu s-a ferit să își arate afecțiunea în public, în timp ce se plimba pe străzile din Madrid alături de tânăra despre care se spune că ar fi chiar Valeria Nicov, o actriță moldoveancă.

Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 18:45 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 17:14
Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, a fost surprins în timpul unor gesturi tandre cu actrița în vârstă de aproape 30 de ani, care are câteva apariții în filme mici.

Sean Penn a fost surprins în timp ce îi șoptea ceva la ureche Valeriei, care îi răspundea în același mod. Alte cadre îi arată pe cei doi în timpul unui sărut pasional chiar în mijlocul străzii.

În timp ce tânăra actriță purta un top alb, decupat în zona bustului, cu bretele subțiri și un costum negru, Sean Penn a optat pentru o jachetă de culoare închisă și pantaloni în ton, potrivit metro.co.uk.

Se crede că Valeria este mai tânără decât ambii copii ai lui Sean, fiul Hopper Penn are 31 de ani, iar fiica sa, Dylan Frances Penn, 33 de ani.

Fotografiile cu dublul câștigător al premiului Oscar alături de noua sa iubită apar la trei ani după divorțul de Leila George, în vârstă de 33 de ani.

Sean Penn și Leila George au divorțat după doar un an de căsnicie

Sean Penn și Leila George, actriță australiană, s-au cunoscut în 2016 și s-au căsătorit în iulie 2020. George a cerut divorţul în octombrie 2021, potrivit revistei people.com.

Conform documentelor obținute de sursa citată, Sean Penn şi Leila George s-au despărţit oficial în septembrie 2021 şi au menționat diferenţe ireconciliabile drept motiv al despărţirii. Nu a fost solicitată plata unei pensii alimentare.

Se spune că cei doi aveau un contract prenupțial strict, care le proteja finanțele în eventualitatea unei despărțiri.

După divorț, Sean Penn a fost văzut în compania mai multor femei celebre. La sfârșitul anului 2024, actorul a fost surprins ținându-se de braț cu actrița din „Fast and Furious”, Nathalie Kelley, în vârstă de 40 de ani, pe plajă, în imagini la fel de tandre.

Înainte de Nathalie, Sean Penn a fost fotografiat în timp ce o săruta pe actrița Olga Korotyayeva, în 2023, pe aeroportul din Nisa, în sudul Franței.

Sean Penn a mai fost căsătorit anterior cu Madonna, între 1985 și 1989, și cu Robin Wright, mama copiilor săi. Cei doi au fost împreună din 1996 până la destrămarea căsniciei, în 2010.

În trecut, Sean Penn declara pentru The New York Times că duce o viață de om singur.

„Sunt liber (...) Dacă o să fiu într-o relație, o să fiu în continuare liber sau nu o să fiu deloc în ea și nu o să sufăr. Nu simt că inima mea va mai fi frântă de dragoste vreodată”, mărturisea actorul.

Ce spunea Madonna despre mariajul cu Sean Penn

Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, Madonna a criticat mariajul cu Sean Penn. Întrebată despre cea mai proastă decizie a ei, artista a răspuns: „Să mă căsătoresc”.

Pentru a clarifica la ce soț se referea, deoarece a fost căsătorită și cu regizorul Guy Ritchie în anii 2000, Madonna a adăugat: „Ambele dăți”

În aprilie 1986, Sean Penn ar fi atacat un compozitor într-un club de noapte, crezând că acesta a sărutat-o pe Madonna. De fapt, bărbatul era doar un cunoscut al artistei, însă incidentul, se spune, că ar fi generat tensiuni în căsnicia lor, care au dus, în cele din urmă, la despărțire, potrivit metro.co.uk.

