La 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76. Diferența uriașă de vârstă nu i-a împiedicat să fie împreună

Ea este tânăra care la 25 de ani s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani. Diferența uriașă nu i-a împiedicat să fie împreună.

Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 16:36 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 16:39
Povestea de dragoste a celor doi a stârnit un val de reacții în mediul online.

O femeie de 25 de ani a găsit „dragostea adevărată” în brațele unui bărbat cu 51 de ani mai în vârstă decât ea. Tânăra declară că nu este deranjată de faptul că cei din jur consideră că relația lor este „tulburătoare”. De altfel, aceasta susține că bărbatul este „sufletul său pereche”.

Diana Montano, în vârstă de 25 de ani, nu căuta dragostea, însă când l-a întâlnit pe Edgar, în vârstă de 76 de ani, lucrurile s-au schimbat radical. Tânăra spune că s-a îndrăgostit la prima vedere și nu a putut rezista farmecului acestuia.

Originară din San Diego, Diana i-a fost prezentată actualului ei partener prin intermediul unei foste iubite a lui Edgar. Tânăra spune că nu s-a gândit, la acel moment, că se va îndrăgosti de el, mai ales din cauza diferenței de vârstă de 51 de ani dintre ei. De altfel, relațiile în care partenerii au o diferență atât de mare de vârstă stârnesc adesea reacții negative din partea celor din jur.

Diana a insistat că, indiferent de ce cred ceilalți, Edgar este „sufletul său pereche”. Tânăra a oferit și câteva detalii despre relația lor pentru publicația The Mirror.

„Îmi place să fiu cu cineva matur, răbdător și înțelegător. Mi-am întâlnit sufletul pereche, nu există nimeni de vârsta mea ca el”, a spus tânăra.

Diana Montano și Edgar s-au cunoscut pentru prima dată în 2023. Edgar și-ar fi făcut curaj să-i ceară fostei sale iubite numărul de telefon al Dianei.

„Părea un gentleman și complet respectuos. Inițial nu am crezut că voi ajunge să am o relație cu el, din moment ce era mult mai în vârstă decât mine. Dar era atât de chipeș. Sentimentele mele au crescut după câteva luni, iar el mi-a spus că l-am plăcut din prima zi în care ne-am întâlnit și că vrea să mă vadă în continuare”, a declarat tânăra.

Edgar și Diana au făcut schimb de mesaje timp de aproximativ un an înainte de a pleca într-o călătorie în Hawaii, unde s-au apropiat și mai mult.

„A mărturisit că și-ar fi dorit să fie un tânăr pentru a mă putea căsători cu el. I-am spus că m-aș căsători cu el așa cum este acum. După aceea am vorbit serios despre sentimentele noastre, iar când ne-am întors din călătorie am spus da și am devenit prietena lui. Este pur și simplu o dinamică foarte incitantă, pasională și fericită. Mă face să vreau să am grijă de el și să am răbdare. Edgar scoate la iveală ce e mai bun în mine, iar eu scot ce e mai bun în el”, a mai spus tânăra.

Nu toată lumea a privit cu ochi buni relația celor doi. Familia Dianei nu ar fi fost deloc încântată de povestea lor de dragoste.

„Am câțiva membri ai familiei care nu sunt de acord și cred că îmi distrug viața. Dar nu mă deranjează prea tare. Înțeleg cum poate părea relația mea la prima vedere, însă știu că sunt fericită. Inițial plănuiam să vorbesc în privat cu mama despre asta, dar am ajuns să discutăm când și alți membri ai familiei erau prin preajmă. Se vedea după expresia ei că nu era încântată de idee, însă mătușa mea a fost foarte susținătoare”, a declarat Diana.

Tânăra a mai spus că nici tatăl ei nu a fost prea fericit când a aflat despre relația sa. Diana, care nu a mai avut în trecut o relație cu un partener mult mai în vârstă, spune că prietenii ei au fost uimiți când au aflat despre diferența de vârstă.

De asemenea, oamenii din mediul online au comentat intens relația lor, iar mulți au catalogat-o drept nepotrivită.

