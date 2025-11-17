Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Marin, schimbare neașteptată, ce i-a îngrijorat pe fani. Internauții au tras un semnal de alarmă

Andreea Marin, schimbare neașteptată, ce i-a îngrijorat pe fani. Internauții au tras un semnal de alarmă

Fanii celebrei Andreea Marin s-au îngrijorat atunci când au văzut ultimele imagini și filmări apărute cu vedeta. Unii dintre internauți au tras chiar un semnal de alarmă, când au văzut cum arată acum Zâna Surprizelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 14:25 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 20:23
Galerie
Descoperă cum arată acum Andreea Marin | hepta

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Se pare că recent aceasta a trecut printr-o transformare semnificativă, ce i-a pus pe gânduri pe unii dintre urmăritorii săi. În plus, unii au simțit chiar nevoia să îi transmită mesaje și să tragă un semnal de alarmă. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost motivul.

Andreea Marin, schimbare neașteptată, ce i-a îngrijorat pe fani. Internauții au tras un semnal de alarmă

Este cunoscut deja faptul că, de-a lungul timpului, Andreea Marin a încercat numeroase diete și metode de a slăbi, însă se pare că vedeta a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare, ce i-a determinat pe unii dintre fani să se îngrijoreze și chiar să îi transmită un semnal de alarmă.

În ultimele sale imagini, vedeta apare fie la diferite evenimente, fie alergând pe bandă, în confortul casei, asudând și părând extrem de fericită de faptul că face sport.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce și-a dorit Violeta Bănică să studieze înainte să plece în SUA. Cum a reacționat Andreea Marin când a aflat: „I-am spus...”

„Energie! Ziua e mai bună când începe cu mișcare!”, a scris vedeta în dreptul filmării de pe pagina sa personală de Instagram.

În imagini se poate vedea clar faptul că Andreea Marin a „topit” multe kilograme și că a trecut astfel printr-o transformare de zile mari. Unii au lăudat-o, dar au fost și alții care au simțit nevoia să îi transmită un semnal de alarmă, îngrijorați fiind de faptul că aceasta ar putea ajunge să slăbească prea mult.

„Andreea draga, la fata pari foarte slaba”, „Sunteți tare dulce dar ați slăbit mult prea mult si nu va prinde”, „cine incepe asa o cura de slabire ca a ta, cade de multe ori in cealalta extrema: anorexia, ca daca stai sa te uiti in oglinda mai atent ai observa si tu ca ar trebui sa te opresti!”, au scris unii dintre internauți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„N-am slăbit deloc prea mult, am câteva kilograme în plus față de mine, cea de pe vremea Surprizelor, acum sunt la greutatea ideală pentru mine”, a răspuns imediat vedeta.

„Dumneavoastră știți mai bine,oricum cu ceva kg în minus sau in plus energia și delicatețea sunt mereu la fel.cu stima”, a mai transmis unul dintre fanii ingrijorati.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În luna august a acestui an, vedeta a reușit să atragă atenția pe rețelele de socializare cu o apariție îndrăzneață, dar elegantă. Vedeta a postat pe Instagram mai multe imagini în care purta o ținută stilată, formată din pantaloni scurți, un sacou alb oversized și pantofi stiletto în aceeași nuanță imaculată. Apariția a fost completată de o bluză delicată și accesorii discrete, dar elegante, precum cerceii lungi și machiajul natural care i-au accentuat trăsăturile. A fost momentul în care fanii au putut vedea cât de mult a slăbit vedeta și prin ce transformare uriașă a trecut.

colaj foto cu andreea marin
+1
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este tânăra brunetă alături de care a fost surprins Dan Bittman. Cu ce se ocupă Andreea: „Este foarte, foarte frumo... Imaginea rară și emoționantă cu fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Cum au reacționat fanii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ramona Olaru, a doua deținătoare în România de pârși africani pitici. Ce animal deosebit își mai dorește: „Te mai măriți tu...”
Ramona Olaru, a doua deținătoare în România de pârși africani pitici. Ce animal deosebit își mai dorește:...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Câți bani câștigă David Pușcaș din TikTok. Ce sumă încasează într-o singură zi și de ce nu s-a angajat până acum
Câți bani câștigă David Pușcaș din TikTok. Ce sumă încasează într-o singură zi și de ce nu s-a angajat...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x