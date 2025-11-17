Fanii celebrei Andreea Marin s-au îngrijorat atunci când au văzut ultimele imagini și filmări apărute cu vedeta. Unii dintre internauți au tras chiar un semnal de alarmă, când au văzut cum arată acum Zâna Surprizelor.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Se pare că recent aceasta a trecut printr-o transformare semnificativă, ce i-a pus pe gânduri pe unii dintre urmăritorii săi. În plus, unii au simțit chiar nevoia să îi transmită mesaje și să tragă un semnal de alarmă. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost motivul.

Andreea Marin, schimbare neașteptată, ce i-a îngrijorat pe fani. Internauții au tras un semnal de alarmă

Este cunoscut deja faptul că, de-a lungul timpului, Andreea Marin a încercat numeroase diete și metode de a slăbi, însă se pare că vedeta a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare, ce i-a determinat pe unii dintre fani să se îngrijoreze și chiar să îi transmită un semnal de alarmă.

În ultimele sale imagini, vedeta apare fie la diferite evenimente, fie alergând pe bandă, în confortul casei, asudând și părând extrem de fericită de faptul că face sport.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce și-a dorit Violeta Bănică să studieze înainte să plece în SUA. Cum a reacționat Andreea Marin când a aflat: „I-am spus...”

„Energie! Ziua e mai bună când începe cu mișcare!”, a scris vedeta în dreptul filmării de pe pagina sa personală de Instagram.

În imagini se poate vedea clar faptul că Andreea Marin a „topit” multe kilograme și că a trecut astfel printr-o transformare de zile mari. Unii au lăudat-o, dar au fost și alții care au simțit nevoia să îi transmită un semnal de alarmă, îngrijorați fiind de faptul că aceasta ar putea ajunge să slăbească prea mult.

„Andreea draga, la fata pari foarte slaba”, „Sunteți tare dulce dar ați slăbit mult prea mult si nu va prinde”, „cine incepe asa o cura de slabire ca a ta, cade de multe ori in cealalta extrema: anorexia, ca daca stai sa te uiti in oglinda mai atent ai observa si tu ca ar trebui sa te opresti!”, au scris unii dintre internauți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„N-am slăbit deloc prea mult, am câteva kilograme în plus față de mine, cea de pe vremea Surprizelor, acum sunt la greutatea ideală pentru mine”, a răspuns imediat vedeta.

„Dumneavoastră știți mai bine,oricum cu ceva kg în minus sau in plus energia și delicatețea sunt mereu la fel.cu stima”, a mai transmis unul dintre fanii ingrijorati.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În luna august a acestui an, vedeta a reușit să atragă atenția pe rețelele de socializare cu o apariție îndrăzneață, dar elegantă. Vedeta a postat pe Instagram mai multe imagini în care purta o ținută stilată, formată din pantaloni scurți, un sacou alb oversized și pantofi stiletto în aceeași nuanță imaculată. Apariția a fost completată de o bluză delicată și accesorii discrete, dar elegante, precum cerceii lungi și machiajul natural care i-au accentuat trăsăturile. A fost momentul în care fanii au putut vedea cât de mult a slăbit vedeta și prin ce transformare uriașă a trecut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările