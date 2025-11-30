Tuncay Ozturk s-a schimbat radical după divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit definitiv în România, unde se concentrează pe carieră, fiind proprietarul unei clinici de recuperare medicală.

Ce mai face Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit în România | FOTO | Captură Facebook/Hepta

Tuncay Ozturk a devenit un nume cunoscut în România în perioada în care forma un cuplu cu Andreea Marin. După despărțirea de „Zâna Surprizelor”, medicul turc a preferat discreția totală. Acesta s-a stabilit definitiv în România, concentrându-se pe activitatea sa din domeniul sănătății, dar și pe colaborările din domeniul sportiv, potrivit unei surse.

Ce mai face și cum arată Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin

După divorțul de Andreea Marin, Tuncay Ozturk s-a mutat definitiv în România și a ales să rămână departe de showbizul autohton. Deși s-a bucurat de o mare popularitate în trecut, datorită relației cu Andreea Marin, medicul a ales să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu s-a mai afișat public cu nicio parteneră.

„M-am stabilit definitiv în România. De mulți ani am ales să mă concentrez exclusiv pe cariera mea profesională și pe activitatea din domeniul sănătății, care este pasiunea mea și tot ceea ce reprezintă astăzi pentru mine. Nu mă mai regăsesc deloc în acel gen de discuții ce vizează viața personală”, a declarat Tuncay Ozturk pentru Cancan.

Ce afacere are Tuncay Ozturk în România

În prezent, Tuncay Ozturk conduce o clinică de recuperare medicală în sectorul 1 al Capitalei, recunoscută în rândul sportivilor de performanță. Printre cei care i-au trecut pragul se numără Larisa Iordache și Marian Drăgulescu.

De curând, medicul turc a anunțat mai multe posturi disponibile în cadrul clinicii sale, printre care social media expert, content creator și recepționer. Potrivit anunțurilor de angajare făcute publice, salariile oferite variau între 1.000 și 1.500 de euro pentru posturile din zona de comunicare, respectiv între 800 și 1.200 de euro pentru recepție, notează Cancan.

Ce declarații făcea Andreea Marin despre căsnicia cu Tuncay Ozturk: „A fost o greșeală”

Andreea Marin și Tuncay Ozturk au fost căsătoriți timp de trei ani de zile, iar vedeta a vorbit deschis despre despărțire, mărturisind că a treia căsnicie, cea cu Tuncay, a fost o alegere greșită.

„Nu e o dramă un divorț, ca să fie clar. Până la urmă doi oameni se pot potrivi sau ba, fiecare își poate vedea de drumul său, dacă ajung la concluzia că nu mai merge împreună și fiecare poate trăi frumos, într-o altă experiență. E o loterie, cum spunea tatăl meu!

Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”, declara fosta prezentatoare TV, potrivit unei surse.