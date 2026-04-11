Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie, apariție rară într-un videoclip muzical. Cât de mult seamănă tânăra cu mama sa

Getty Images

Shiloh Jolie-Pitt, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, trece printr-o transformare uimitoare. Tânăra a apărut recent într-un videoclip muzical și a impresionat cu imaginea sa matură și stilul diferit față de anii trecuți. Cunoscută în trecut pentru look-ul îndrăzneț, androgin, Shiloh este acum o domnișoară în toată regula. Mai mult, aceasta seamănă izbitor cu mama sa în perioada adolescenței.

Tânăra de 19 ani i-a uimit pe fani când a apărut într-un videoclip teaser pentru single-ul artistei Dayoung, „What’s a Girl to Do”. Fiica celebrei actrițe și a lui Brad Pitt își construiește treptat o carieră în dans, iar munca depusă în ultimii ani începe să dea roade.

Shiloh, care folosește numele de Shiloh Jolie, a atras imediat atenția publicului. În videoclip, apare cu părul dat pe spate, purtând un top maro cu dantelă și cercei rotunzi, într-o apariție elegantă și naturală. Ea poate fi văzută într-o secvență de dans din teaserul videoclipului lansat pe 7 aprilie, demonstrând că are un talent real și o prezență scenică puternică.

Citește și: Shiloh Jolie, copia fidelă a mamei sale, Angelina Jolie. Cele mai recente imagini cu ea au devenit virale

Potrivit unui reprezentant al artistei Dayoung, selecția pentru videoclip a fost una riguroasă:

„Am organizat o audiție deschisă în Statele Unite ale Americii pentru a alege artiștii pentru videoclipul muzical al lui Dayoung. Printre participanți s-au numărat mai mulți dansatori afiliați unei echipe numite «Culture».”

Acesta a adăugat:

„Shiloh a fost selectată în runda finală și a ajuns să apară în videoclipul muzical. Chiar și după filmări, nu știam că este copilul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt și am aflat din întâmplare abia recent.”

Cum s-a remarcat Shiloh Jolie de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Shiloh și-a demonstrat pasiunea pentru dans în mediul online, unde a publicat mai multe clipuri în care își etalează talentul. Tânăra a primit numeroase aprecieri atât din partea fanilor, cât și din partea profesioniștilor din industrie. În mai 2024, coregrafa Lil Kelaan Carter a felicitat-o public pentru abilitățile sale și pentru evoluția constantă.

Un alt moment viral a avut loc în iunie 2022, când Shiloh a fost surprinsă dansând într-un videoclip filmat la Millennium Dance Complex și postat de coregraful Hamilton Evans. În clipul de câteva minute, aceasta a dansat pe piesa „Vegas” de Doja Cat, de pe coloana sonoră a filmului „Elvis”, demonstrând o energie și o expresivitate remarcabile.

Citește și: Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe străzile din New York

Transformarea lui Shiloh nu este doar una de stil, ci și de direcție profesională. Departe de lumina reflectoarelor în care au strălucit părinții săi, tânăra pare hotărâtă să-și croiască propriul drum, bazat pe talent și muncă. Apariția sa recentă confirmă faptul că nu mai este doar „fiica celebrităților”, ci o tânără artistă în devenire, cu un potențial promițător.