Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie, apariție rară într-un videoclip muzical. Cât de mult seamănă tânăra cu mama sa

Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, impresionează cu o apariție rară într-un videoclip muzical. Transformarea sa și talentul la dans i-au uimit pe fani.

Publicat: Sambata, 11 Aprilie 2026, 17:30 | Actualizat Luni, 06 Aprilie 2026, 23:39
Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, impresionează cu o apariție rară într-un videoclip muzical. Transformarea sa și talentul la dans i-au uimit pe fani.

Shiloh Jolie-Pitt, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, trece printr-o transformare uimitoare. Tânăra a apărut recent într-un videoclip muzical și a impresionat cu imaginea sa matură și stilul diferit față de anii trecuți. Cunoscută în trecut pentru look-ul îndrăzneț, androgin, Shiloh este acum o domnișoară în toată regula. Mai mult, aceasta seamănă izbitor cu mama sa în perioada adolescenței.

Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie, apariție rară într-un videoclip muzical

Tânăra de 19 ani i-a uimit pe fani când a apărut într-un videoclip teaser pentru single-ul artistei Dayoung, „What’s a Girl to Do”. Fiica celebrei actrițe și a lui Brad Pitt își construiește treptat o carieră în dans, iar munca depusă în ultimii ani începe să dea roade.

Shiloh, care folosește numele de Shiloh Jolie, a atras imediat atenția publicului. În videoclip, apare cu părul dat pe spate, purtând un top maro cu dantelă și cercei rotunzi, într-o apariție elegantă și naturală. Ea poate fi văzută într-o secvență de dans din teaserul videoclipului lansat pe 7 aprilie, demonstrând că are un talent real și o prezență scenică puternică.

Potrivit unui reprezentant al artistei Dayoung, selecția pentru videoclip a fost una riguroasă:
„Am organizat o audiție deschisă în Statele Unite ale Americii pentru a alege artiștii pentru videoclipul muzical al lui Dayoung. Printre participanți s-au numărat mai mulți dansatori afiliați unei echipe numite «Culture».”

Acesta a adăugat:
„Shiloh a fost selectată în runda finală și a ajuns să apară în videoclipul muzical. Chiar și după filmări, nu știam că este copilul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt și am aflat din întâmplare abia recent.”

Cum s-a remarcat Shiloh Jolie de-a lungul timpului

De-a lungul timpului, Shiloh și-a demonstrat pasiunea pentru dans în mediul online, unde a publicat mai multe clipuri în care își etalează talentul. Tânăra a primit numeroase aprecieri atât din partea fanilor, cât și din partea profesioniștilor din industrie. În mai 2024, coregrafa Lil Kelaan Carter a felicitat-o public pentru abilitățile sale și pentru evoluția constantă.

Un alt moment viral a avut loc în iunie 2022, când Shiloh a fost surprinsă dansând într-un videoclip filmat la Millennium Dance Complex și postat de coregraful Hamilton Evans. În clipul de câteva minute, aceasta a dansat pe piesa „Vegas” de Doja Cat, de pe coloana sonoră a filmului „Elvis”, demonstrând o energie și o expresivitate remarcabile.

Transformarea lui Shiloh nu este doar una de stil, ci și de direcție profesională. Departe de lumina reflectoarelor în care au strălucit părinții săi, tânăra pare hotărâtă să-și croiască propriul drum, bazat pe talent și muncă. Apariția sa recentă confirmă faptul că nu mai este doar „fiica celebrităților”, ci o tânără artistă în devenire, cu un potențial promițător.

