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Telefonul lansat de Donald Trump e, de fapt, copia unui model chinezesc. Cât costă dispozitivul

Telefonul lansat de Donald Trump, ce a fost descris în trecut drept produs „cu mândrie” în SUA, e, de fapt, o clonă a unui model chinezesc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 16:27
Donald Trump a promis un telefon fabricat „cu mândrie” în SUA | Getty Images
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În urmă cu 1 an, Donald Trump a promis că va lansa un smartphone care va fi produs în Statele Unite ale Americii.

După mai multe întârzieri, telefonul a ajuns în sfârșit pe piață, scrie PC Mag.

Dar se pare că acest telefon, numit T1, e o clonă a unui model chinezesc.

De fapt, telefonul T1 ar avea doar câteva modificări minore față de modelul HTC, potrivit unei analize realizate de compania de reparații iFixit.

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Telefonul lansat de Donald Trump e, de fapt, copia unui model chinezesc

Site-ul a obținut un exemplar al telefonului prin intermediul NBC News și l-a analizat în detaliu. Echipa a descoperit că dispozitivul e aproape identic cu HTC U24 Pro, lansat în 2024.

„Componentele interne sunt aproape o copie exactă a modelului HTC U24 Pro,” susține iFixit, care a folosit radiografii asupra ambelor dispozitive.

Procesul de dezasamblare al T1 a fost practic identic cu cel al telefonului HTC. Mai mult, iFixit a mutat placa principală a modelului T1 într-un HTC U24 Pro, iar telefonul a funcționat fără probleme.

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Descoperirile confirmă suspiciunile exprimate anterior atât de iFixit, cât și de utilizatori de pe rețelele sociale. Aceștia au sugerat că T1 e doar o versiune aurie, cu un alt brand, a modelului HTC U24 Pro.

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Există totuși câteva diferențe minore. Grila difuzorului din partea inferioară și modulul camerelor foto de pe spate au un design ușor diferit.

De asemenea, T1 folosește o baterie puțin mai mare, de 5.000 mAh, însă limitată la încărcare de 30W, comparativ cu bateria de 4.600 mAh și încărcarea de 60W oferite de HTC.

„Bănuiesc cu tărie că cineva și-a dorit un telefon cu un aspect unic, dar din cauza termenului limită impus de echipa Trump Mobile a fost nevoit să renunțe la schimbări majore de design și să se mulțumească cu modificări realizabile O mică schimbare a capacului din spate și repoziționarea blițului camerei foto,” a declarat Shahram Mokhtari, tehnician principal la iFixit.

Placa de bază a modelului T1 conține și un cip de memorie produs de Micron, în locul unuia de la SK Hynix.

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Totuși, iFixit consideră că aceasta e o diferență minoră și explică faptul că schimbarea ar putea fi rezultatul unor limitări ale lanțului de aprovizionare, al tarifelor comerciale sau al altor motive obișnuite.

Compania a încercat, de asemenea, să afle unde a fost fabricat telefonul. Inițial, Trump Mobile a susținut că intenționează să dezvolte un telefon produs în Statele Unite. Ulterior, compania și-a modificat mesajul public, folosind formularea „fabricat cu mândrie aici, în SUA”.

Analiza a arătat că bateria provine din Filipine, iar procesoarele sunt produse de Qualcomm.

Cu toate acestea, investigația sugerează că Trump Mobile cumpără practic produsul de la HTC, companie care a fost observată folosind un producător subcontractat din China pentru fabricarea modelului U24 Pro.

„Dacă punem cap la cap toate aceste informații, nu avem de-a face cu un „design de care America să fie mândră”. Ci cu un telefon proiectat în China, fabricat în China și alcătuit în mare parte din componente provenite din China. Personal, nu simt niciun val de mândrie americană,” a scris Mokhtari.

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iFixit susține că utilizarea unui model HTC deja existent poate ajuta Trump Mobile să reducă costurile.

Compania continuă să ofere T1 la precomandă pentru 499 de dolari, în timp ce retailerul Walmart vinde versiunea HTC U24 Pro cu 512 GB de stocare pentru 524.99 dolari.

Pe de altă parte, iFixit speculează că Trump Mobile ar putea asambla anumite componente ale telefoanelor în Statele Unite, ceea ce ar putea explica întârzierile în livrarea dispozitivelor către clienți.

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