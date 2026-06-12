Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex. Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex. Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

Bianca Censori a atras toate privirile într-un costum nude din latex, cu un decupaj îndrăzneț în zona bustului. Soția lui Kanye West a făcut senzație la Amsterdam, unde cei doi au sărbătorit aniversarea rapperului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 12:44 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 12:45
Galerie
Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex. Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca Censori și-a etalat bustul generos într-un costum nude din latex. Soția lui Kanye West nu a lăsat loc imaginației cu cea mai recentă apariție a sa, reușind din nou să atragă toate privirile. Partenera celebrului artist a purtat o ținută spectaculoasă, desprinsă parcă dintr-un film SF. Dacă unii au criticat-o pentru alegerea vestimentară îndrăzneață, alții au felicitat-o pentru curajul de a-și exprima stilul fără compromisuri.

Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex

Fosta arhitectă a îmbrăcat un costum nude din latex, prevăzut cu un decupaj uriaș în zona bustului. Ținuta a evidențiat formele vedetei, devenind rapid subiect de discuție pe rețelele sociale și în presa internațională. Bianca, în vârstă de 31 de ani, și-a completat apariția cu o pereche de pantofi cu toc înalt și și-a prins părul în codițe, inspirate de stilul glamour al anilor 1960.

Citește și: Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a fost surprinsă mergând la brațul soțului său, Kanye West, care a optat pentru o ținută mult mai sobră. Rapperul a purtat o jachetă din piele neagră, pantaloni asortați și un tricou alb. De asemenea, artistul a părut mai suplu comparativ cu aparițiile sale din ultimele luni.

Cei doi s-au aflat la Amsterdam, unde au sărbătorit aniversarea lui Kanye West. Cu această ocazie, Bianca i-a transmis partenerului său un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Modelul l-a numit pe Kanye „iubirea sa adevărată pentru totdeauna” și și-a exprimat public sentimentele față de acesta.

„La mulți ani, @ye, te iubesc mai mult decât viața”, a scris Bianca în dreptul unei fotografii în care apărea dansând alături de soțul său.

Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

În februarie, Censori a ținut să clarifice zvonurile potrivit cărora ar fi fost obligată de Kanye West să poarte ținute extrem de provocatoare. Relația lor a fost intens mediatizată în ultimii ani, iar aparițiile sale vestimentare au stârnit frecvent controverse. Unul dintre cele mai comentate momente a avut loc la Premiile Grammy, unde Bianca a apărut inițial într-o haină de blană, înainte de a dezvălui o rochie transparentă care a atras atenția tuturor.

+2
Mai multe fotografii

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Bianca a subliniat că toate alegerile sale vestimentare îi aparțin. „Nu aș face ceva ce nu aș vrea să fac”, a declarat aceasta. Totodată, ea a explicat că lucrează îndeaproape cu Kanye la conceperea ținutelor sale și că apreciază schimbul de idei cu artistul, pe care îl consideră un geniu creativ.

Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei. Imagine rară cu Angela Similea în adolescenț...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea Ce avere are presupusul iubit al Simonei Halep. E cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Observatornews.ro Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
Antena 3 Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $ Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei. Imagine rară cu Angela Similea în adolescență
Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei. Imagine rară cu Angela Similea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry. Suma investită de artistă pentru modernizarea locuinței
Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry. Suma investită de artistă pentru modernizarea locuinței
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x