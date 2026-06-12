Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex. Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

Bianca Censori a atras toate privirile într-un costum nude din latex, cu un decupaj îndrăzneț în zona bustului. Soția lui Kanye West a făcut senzație la Amsterdam, unde cei doi au sărbătorit aniversarea rapperului.

Bianca Censori și-a etalat bustul generos într-un costum nude din latex. Soția lui Kanye West nu a lăsat loc imaginației cu cea mai recentă apariție a sa, reușind din nou să atragă toate privirile. Partenera celebrului artist a purtat o ținută spectaculoasă, desprinsă parcă dintr-un film SF. Dacă unii au criticat-o pentru alegerea vestimentară îndrăzneață, alții au felicitat-o pentru curajul de a-și exprima stilul fără compromisuri.

Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex

Fosta arhitectă a îmbrăcat un costum nude din latex, prevăzut cu un decupaj uriaș în zona bustului. Ținuta a evidențiat formele vedetei, devenind rapid subiect de discuție pe rețelele sociale și în presa internațională. Bianca, în vârstă de 31 de ani, și-a completat apariția cu o pereche de pantofi cu toc înalt și și-a prins părul în codițe, inspirate de stilul glamour al anilor 1960.

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Vedeta a fost surprinsă mergând la brațul soțului său, Kanye West, care a optat pentru o ținută mult mai sobră. Rapperul a purtat o jachetă din piele neagră, pantaloni asortați și un tricou alb. De asemenea, artistul a părut mai suplu comparativ cu aparițiile sale din ultimele luni.

Cei doi s-au aflat la Amsterdam, unde au sărbătorit aniversarea lui Kanye West. Cu această ocazie, Bianca i-a transmis partenerului său un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Modelul l-a numit pe Kanye „iubirea sa adevărată pentru totdeauna” și și-a exprimat public sentimentele față de acesta.

„La mulți ani, @ye, te iubesc mai mult decât viața”, a scris Bianca în dreptul unei fotografii în care apărea dansând alături de soțul său.

Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

În februarie, Censori a ținut să clarifice zvonurile potrivit cărora ar fi fost obligată de Kanye West să poarte ținute extrem de provocatoare. Relația lor a fost intens mediatizată în ultimii ani, iar aparițiile sale vestimentare au stârnit frecvent controverse. Unul dintre cele mai comentate momente a avut loc la Premiile Grammy, unde Bianca a apărut inițial într-o haină de blană, înainte de a dezvălui o rochie transparentă care a atras atenția tuturor.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Bianca a subliniat că toate alegerile sale vestimentare îi aparțin. „Nu aș face ceva ce nu aș vrea să fac”, a declarat aceasta. Totodată, ea a explicat că lucrează îndeaproape cu Kanye la conceperea ținutelor sale și că apreciază schimbul de idei cu artistul, pe care îl consideră un geniu creativ.