Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex. Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două

Bianca Censori și-a etalat bustul generos într-un costum nude din latex. Soția lui Kanye West nu a lăsat loc imaginației cu cea mai recentă apariție a sa, reușind din nou să atragă toate privirile. Partenera celebrului artist a purtat o ținută spectaculoasă, desprinsă parcă dintr-un film SF. Dacă unii au criticat-o pentru alegerea vestimentară îndrăzneață, alții au felicitat-o pentru curajul de a-și exprima stilul fără compromisuri.
Bianca Censori și-a revărsat bustul generos într-un costum nud din latex
Fosta arhitectă a îmbrăcat un costum nude din latex, prevăzut cu un decupaj uriaș în zona bustului. Ținuta a evidențiat formele vedetei, devenind rapid subiect de discuție pe rețelele sociale și în presa internațională. Bianca, în vârstă de 31 de ani, și-a completat apariția cu o pereche de pantofi cu toc înalt și și-a prins părul în codițe, inspirate de stilul glamour al anilor 1960.
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Vedeta a fost surprinsă mergând la brațul soțului său, Kanye West, care a optat pentru o ținută mult mai sobră. Rapperul a purtat o jachetă din piele neagră, pantaloni asortați și un tricou alb. De asemenea, artistul a părut mai suplu comparativ cu aparițiile sale din ultimele luni.
Cei doi s-au aflat la Amsterdam, unde au sărbătorit aniversarea lui Kanye West. Cu această ocazie, Bianca i-a transmis partenerului său un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Modelul l-a numit pe Kanye „iubirea sa adevărată pentru totdeauna” și și-a exprimat public sentimentele față de acesta.
„La mulți ani, @ye, te iubesc mai mult decât viața”, a scris Bianca în dreptul unei fotografii în care apărea dansând alături de soțul său.
Cum arată ținuta care a împărțit internetul în două
În februarie, Censori a ținut să clarifice zvonurile potrivit cărora ar fi fost obligată de Kanye West să poarte ținute extrem de provocatoare. Relația lor a fost intens mediatizată în ultimii ani, iar aparițiile sale vestimentare au stârnit frecvent controverse. Unul dintre cele mai comentate momente a avut loc la Premiile Grammy, unde Bianca a apărut inițial într-o haină de blană, înainte de a dezvălui o rochie transparentă care a atras atenția tuturor.
Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Bianca a subliniat că toate alegerile sale vestimentare îi aparțin. „Nu aș face ceva ce nu aș vrea să fac”, a declarat aceasta. Totodată, ea a explicat că lucrează îndeaproape cu Kanye la conceperea ținutelor sale și că apreciază schimbul de idei cu artistul, pe care îl consideră un geniu creativ.Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei. Imagine rară cu Angela Similea în adolescenț...