Adrian Mutu, alături de fosta și de actuala soție în aceeași filmare. Cum arată Consuelo Matos, la 13 ani de la divorț (VIDEO)

Adrian Mutu a apărut alături de soția lui, Sandra Mutu, dar și de fosta soție, Consuelo Matos, în aceeași filmare. Prilejul a fost unul extrem de fericit: fiica cea mare a lui Mutu din căsnicia cu Consuelo a împlinit 20 de ani!

Adriana Mutu a împlinit 20 de ani și i-a avut alături pe părinții ei. Chiar dacă sunt divorțați, Adrian Mutu și Consuelo Matos au fost împreună într-un moment important din viața fiicei lor. Adriana Mutu a apărut în filmarea în care suflă în lumânări alături de mama, sora, tatăl și actuala soție a tatălui.

Adrian Mutu a publicat pe rețelele sociale un videoclip de la aniversarea de 20 de ani a Adrianei: „La mulți ani, amor”, a scris fostul fotbalist în dreptul videoclipului în care apar de la stânga la dreapta: Consuelo, Adriana, Maya Vega, Adrrian Mutu și Sandra Mutu.

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Adriana Mutu a împlinit 20 de ani. Adrian Mutu, alături de Consuelo Matos, fosta soție și de Sandra Mutu, actuala, la aniversarea fiicei

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Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu Sandra Mutu, actuala, au fost la aniversarea Adrianei Mutu, fiica cea mare a Briliantului.

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La cei 53 de ani ai săi, Consuelo Matos arată excepțional și pare mai degrabă sora fiicelor ei.

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Viața personală a lui Adrian Mutu a fost adesea în atenția publicului, fostul internațional fiind căsătorit de trei ori și având patru copii. Prima sa soție a fost Alexandra Dinu, cu care s-a căsătorit în 2001. Din mariajul lor s-a născut, în 2002, fiul Mario Mutu, însă povestea de dragoste s-a încheiat rapid, cei doi divorțând în 2003.

În 2005, Adrian Mutu și-a refăcut viața alături de Consuelo Matos Gomez, pe care a luat-o de soție la Roma. Din această căsnicie au rezultat două fiice: Adriana Mutu, născută în 2006, și Maya Vega Mutu, venită pe lume în 2008. După opt ani de căsnicie, relația lor s-a destrămat, iar divorțul a fost finalizat în 2013, fostul fotbalist mărturisind ulterior că diferențele dintre ei și-au spus cuvântul în timp.

Din 2016, fostul atacant este căsătorit cu Sandra Bachici, alături de care pare că și-a găsit echilibrul. Un an mai târziu, în 2017, cei doi au devenit părinții lui Tiago Adrian Mutu, cel de-al patrulea copil al fostului internațional. Astfel, dincolo de cariera care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, Adrian Mutu se mândrește astăzi cu patru copii minunați.

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