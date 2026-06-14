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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția
Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția
Duminica, 14.06.2026, 06:00
McTominay trimite în bară | Haiti - Scoţia
Duminica, 14.06.2026, 04:00
Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Şutul lui Paqueta, respins în corner de Bono | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Ismael Saibari a deschis scorul cu un şut din marginea careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 01:00
Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția
Duminica, 14.06.2026, 00:00
Șutul lui Aebischer, scos de pe linia porții | Qatar - Elveția
Sambata, 13.06.2026, 23:35
Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția
Sambata, 13.06.2026, 22:35
Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:30
Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:10
Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 04:20
Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
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McTominay trimite în bară | Haiti - Scoţia
Duminica, 14.06.2026, 04:00
Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Şutul lui Paqueta, respins în corner de Bono | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Ismael Saibari a deschis scorul cu un şut din marginea careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 01:00
Gol Boualem Khoukhi, după o lovitură de cap precisă! | Qatar - Elveția
Duminica, 14.06.2026, 00:00
Șutul lui Aebischer, scos de pe linia porții | Qatar - Elveția
Sambata, 13.06.2026, 23:35
Portarul se opune golului după șutul trimis de Edmilson Junior | Qatar - Elveția
Sambata, 13.06.2026, 22:35
Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:30
Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:10
Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 04:20
Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
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Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția
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Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc
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