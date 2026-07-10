„Furnicuțele”, invitată Sonia Simionov. Drama de care jurnalista nu a vorbit niciodată

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Sonia Simionov a vorbit despre cea mai mare dramă din viața sa. Ce s-a întâmplat în viața sa personală.

Sonia Simionov este una dintre cele mai respectate jurnaliste din România, obișnuită să relateze din cele mai dificile zone de conflict și să gestioneze situații-limită cu sânge rece. În spatele imaginii de profesionistă care rareori își arată vulnerabilitatea se ascunde însă o experiență extrem de dureroasă, despre care au știut doar câțiva apropiați.

Drama de care jurnalista nu a vorbit niciodată

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, jurnalista a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele încercări din viața sa: pierderea unei sarcini și complicațiile medicale care au urmat. Jurnalista a pierdut o sarcină și a trecut prin complicații grave: „Nu am putut trage pe nimeni la răspundere”

Sonia Simionov a mărturisit că și-a dorit, la un moment dat, să devină mamă. Spune că a rămas însărcinată atunci când ea și partenerul ei au considerat că este momentul potrivit, însă bucuria a fost de scurtă durată.

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Sarcina s-a oprit din evoluție, iar ceea ce trebuia să fie o intervenție medicală de rutină s-a transformat într-o experiență care i-a schimbat viața.

„Am rămas însărcinată pentru că am vrut, atunci când am vrut, și am pierdut sarcina”, a povestit jurnalista.

Intervenția chirurgicală necesară nu a decurs așa cum ar fi trebuit, iar Sonia Simionov spune că a trecut prin complicații serioase. Cel mai greu de acceptat a fost faptul că, înainte de operație, a fost nevoită să semneze numeroase documente, lucru care a făcut imposibilă tragerea la răspundere a celor implicați, în ciuda problemelor apărute ulterior.

„Actul medical de care aveam nevoie dura aproximativ 15 minute. Pentru acele 15 minute am semnat un teanc de hârtii. În urma intervenției nereușite nu am putut trage pe nimeni la răspundere, pentru că semnasem”, a mărturisit ea.

Jurnalista spune că durerea nu a fost doar una fizică, ci și emoțională. Pierderea copilului și faptul că, în urma complicațiilor, exista posibilitatea să nu mai poată avea niciodată copii au reprezentat o lovitură greu de descris în cuvinte.

Cu toate acestea, Sonia Simionov nu și-a dorit niciodată să transforme această dramă într-un subiect public. Povestea a fost cunoscută doar de câțiva oameni foarte apropiați și de doi dintre șefii săi, deoarece a fost nevoită să lipsească o perioadă de la serviciu.

Întrebată dacă își mai dorește copii, jurnalista a răspuns sincer că nu își mai face planuri în această privință. Dacă lucrurile se vor întâmpla, le va primi cu bucurie, însă dacă nu, nu consideră că este o tragedie.

„Cred că nu mai vreau să-mi fac planuri în acest sens, iar dacă nu se întâmplă, nu este o tragedie”, a spus ea.

Deși recunoaște că această experiență i-a schimbat perspectiva asupra vieții, Sonia Simionov spune că a ales să o depășească în felul ei, fără să caute compasiunea celor din jur.

„Nu am nevoie de nicio formă de compătimire. Fiecare are dreptul să aleagă pentru el, iar nimeni nu are dreptul să judece alegerile altcuiva”, a afirmat jurnalista.

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În ciuda încercărilor prin care a trecut, Sonia Simionov spune că este un om împăcat cu parcursul său și că nu își permite să rămână blocată în suferință. A învățat să privească înainte și să se concentreze asupra lucrurilor pe care le poate controla.

Relația specială cu părinții săi

Sonia Simionov vorbește cu multă recunoștință despre părinții săi, cei care i-au fost sprijin în toate etapele vieții. Mama sa a lucrat ca spectrometrist gamma, iar tatăl, alături de care s-a cunoscut la Institutul de Fizică Atomică de la Pitești, i-a insuflat disciplina și dorința de a-și urma visurile.

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Dacă tatăl a susținut-o necondiționat atunci când a ales meseria de jurnalist, mama a trăit fiecare misiune cu emoții uriașe. Tocmai de aceea, înainte de deplasările în zone de război, Sonia evita să le spună din timp unde pleacă. În timpul misiunilor exista chiar un protocol prin care un militar îi trimitea mamei mesaje periodice, pentru a o liniști.

Jurnalista spune că tatăl său rămâne și astăzi cea mai importantă busolă a sa, iar cea mai mare teamă pe care a avut-o vreodată a fost aceea de a nu-l dezamăgi.