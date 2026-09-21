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Toată lumea vorbește despre vortexul polar, dar când vine frigul, de fapt. Ziua în care temperaturile se prăbușesc în România

România trece, în următoarele zile, de la temperaturi ridicate la vreme rece. Când va fi cel mai frig!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 12:39 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:35
Toată lumea vorbește despre vortexul polar, dar când vine frigul, de fapt. Ziua în care temperaturile se prăbușesc în România | Hepta
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Vremea se răcește semnificativ în România în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00. Sunt anunțate răcire accentuată, intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar în depresiuni poate apărea bruma, potrivit newsweek.ro.

Citește și: Vremea se schimbă radical de luni, 21 septembrie. Temperaturile scad cu până la 12 grade. ANM anunță ploi, vânt și ninsori

Vremea se schimbă radical în România

Răcirea se va resimți în toate regiunile din țară. Potrivit meteorologilor, marți și miercuri, temperaturile vor scădea, în medie, cu 8-12 grade Celsius, relatează sursa citată.

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La nivel național, maximele vor ajunge, în general, între 14-21 de grade Celsius, iar, în nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi, minimele vor coborî până la valori cuprinse între 2 și 11 grade.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiuni, unde vor exista și condiții de brumă.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma, temporar, în lapoviță și ninsoare.

De asemenea, vântul va avea intensificări în mare parte din țară. Pentru luni, meteorologii au emis și o atenționare Cod galben de vânt pentru Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, potrivit newsweek.ro.

În zonele de munte, rafalele de vânt vor accentua senzația de frig. Ploile vor cuprinde o mare parte din țară, cantitățile de apă urmând să fie, în general, moderate, mai relatează sursa citată.

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Ziua în care temperaturile se prăbușesc în România

Un vortex polar este așteptat deasupra României în cursul acestei săptămâni, potrivit Antena 3 CNN.

Şefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a precizat vineri, pentru sursa citată, că miercuri, 23 septembrie, se vor înregistra cele mai mici temeperaturi. La altitudini mari sunt așteptate precipitaţii mixte, iar vântul va atinge viteze la rafală de peste 70-80 km/h, potrivit directorului ANM.

„Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13-14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18-20 de grade, inclusiv în Capitală”, a declarat Elena Mateescu pentru Antena 3 CNN.

În schimb, de joi, 24 septembrie, valorile termice dimineața vor crește ușor în cea mai mare parte a țării, iar în sud se vor apropia de cele normale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, cu probabilitate mai mare în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale la munte și, posibil, în Crișana.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 16 și 24 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade.

Vineri şi în weekend, este așteptată o vreme, în general, frumoasă și normală la nivelul întregii ţări, mai relatează sursa citată mai sus.

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