Pățania unei românce a stârnit controverse în online. Prin ce a trecut la un hotel de 5 stele: „Ce dovezi aveți”

O româncă și-a relatat nemulțumirea din concediu în mediul online, însă reacția internauților a fost complet diferită de ceea ce se aștepta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 18:17 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 18:17
Pățania unei românce a stârnit controverse în online | Shutterstock

O româncă a avut parte de o vacanță neplăcută, însă când și-a povestit pățania în mediul online a stânit controverse.

Ce a pățit românca la un hotel de 5 stele și de ce au răbufnit internauții

Românca a avut parte de o experiență neplăcută la un hotel de 5 stele din Turcia. Aceasta avea la ea mai multe bijuterii și s-a trezit fără ele. Ea a povestit totul în online, însă internauții au fost de o altă părere.

Articolul continuă după reclamă

Conform unei surse, aceasta a relatat că i-au dispărut din camera de hotel un inel și o pereche de cercei cu pietre semiprețioase. Însă femeia a observat lipsa lor abia la întoarcerea în România. Disperată, a apelat la ajutorul internauților, povestindu-le întreaga pățanie.

„Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului. Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România.

Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc.... dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră. Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamății? Unde aș putea să reclam furtul?

Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a fost mesajul postat pe un grup destinat românilor care își petrec vacanțele în Turcia.

În ciuda faptului că le-a cerut sfatul, internauții au avut o reacție total diferită de cea așteptată. Dacă unii au acuzat-o de înscenarea furtului, alții au luat totul în spirit de glumă.

„Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?” spus un internaut.

„Ar trebui să ne filmăm toate lucrurile lăsate prin cameră când mergem în concediu? Treaba cu dovezile e cam trasă de coadă! Aoleu, dar sunteți de la poliție?” a recplicat femeia păgubită.

„Nu e trasă de coadă deloc, ca să poți susține ceea ce acuzi, ai nevoie de dovezi, altfel va fi cuvântul dvs împotriva cuvântului «făptașului» și nu veți rezolva nimic”, a fost de părere o altă persoană.

„Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”, a susținut altcineva.

„Normal că trebuie să dovediți că ați avut acele obiecte și v-au fost sustrase din camera. Dumneavoastră, dacă ați fi acuzată de cineva că i-ați luat ceva, nu asta ați întreba «ce dovezi ai?» Personal, cred că nu aveți nicio șansă de recuperare. Însă este doar o părere. Măcar dacă ați fi realizat acolo, dar așa... Puneți-va în locul celor de la hotel... ce ați face dacă un client ar avea o «revelație» că dvs!? Nu va supărați... va întreb doar.

Mie mi-a luat de două ori câte 20 de euro din portofel. Am fost corect și am fost doar să-i informez că au un hoț între angajați și că nu am nicio pretenție având în vedere că bellboy-ul mi-a zis de 2 ori să pun banii în seif. Totuși, mi-au oferit o masă a la carte pentru mine și familie, masă care a depășit valoarea ciordelii. Evident, de atunci, folosesc mereu seiful”, a răspuns o altă persoană.

„Puneți-le la pierdute. Dacă nu aveți dovezi că au fost furate, ce mai puteți face acum, după ce v-ați întors?” i-a suferat cineva.

„Lucrurile de valoare se lasă acasă, nu te duci la mare cu bijuterii scumpe să te dai mare”, a fost de părere o altă persoană.

„Așa este lucrurile de valoare se poartă prin curte la găini, nu se duce la mare sau prin alte călătorii, că dacă unii le văd le strălucesc ochii și se lipesc de ei”, a glumit altcineva.

„După mintea ta, cei care își pun bijuterii scumpe o fac doar că să se dea mari. Halucinant”, a mai scris cineva.

