Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Claudia Dumitru, declarație de iubire pentru Rareș Cojoc. Fotografiile în care modelul îl sărută: «Campionul meu!»

Claudia Dumitru, declarație de iubire pentru Rareș Cojoc. Fotografiile în care modelul îl sărută: «Campionul meu!»

Claudia Dumitru și Rareș Cojoc au atras atenția urmăritorilor din mediul online, după ce modelul a publicat imagini tandre alături de partenerul său.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 16:10 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 16:17
Claudia Dumitru, declarație de iubire pentru Rareș Cojoc. Fotografiile în care modelul îl sărută: «Campionul meu!» | captura instagram/facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În fotografii, Claudia îl sărută pe celebrul dansator și îi transmite un mesaj emoționant, în care își exprimă admirația și susținerea pentru acesta. „Campionul meu!”, a scris ea, în dreptul imaginilor care surprind apropierea dintre cei doi.

Mesajul vine într-un moment în care Rareș Cojoc se bucură de aprecierea publicului pentru rezultatele obținute în dansul sportiv, dar și schimbarea din plan personal care i-a adus un zâmbet pe buze4. Sportivul este unul dintre numele cunoscute ale acestei discipline în România, iar performanțele sale l-au adus în atenția iubitorilor de dans.

Claudia Dumitru, mesaj special pentru partenerul său

Fotografiile publicate de Claudia Dumitru surprind un moment de afecțiune între cei doi. Modelul apare alături de Rareș Cojoc și îl sărută, iar mesajul scurt care însoțește imaginile transmite atât dragoste, cât și mândrie pentru reușitele acestuia.

Articolul continuă după reclamă

Declarația de susținere pentru sportiv, a cărui activitate presupune multă muncă, disciplină și pregătire i-a uimit pe fani. În dansul sportiv, rezultatele importante sunt obținute în urma unor antrenamente intense.

Gestul Claudiei a atras atenția tocmai prin simplitatea sa: câteva fotografii și câteva cuvinte care transmit un mesaj personal.

Cine este Rareș Cojoc

Rareș Cojoc este un dansator sportiv român cunoscut pentru rezultatele sale în competițiile naționale și internaționale. De-a lungul carierei, acesta s-a remarcat prin performanțele obținute în dansul de performanță, o disciplină care îmbină pregătirea fizică, tehnica și expresivitatea artistică.

Succesul în acest domeniu presupune numeroase ore de antrenament, participări la competiții și o pregătire constantă pentru a menține un nivel ridicat. De aceea, susținerea celor apropiați poate avea un rol important în parcursul unui sportiv, mai ales atunci când vine vorba despre noua sa parteneră.

Citește și: Focul arde puternic, diseară, la Insula Iubirii! Trei băieți și trei fete din cupluri ajung la bonfire, față în față, cu Radu

Prin mesajul publicat, Claudia Dumitru a ales să-i transmită lui Rareș aprecierea într-un mod direct și afectuos, și fanii văd încă o dată că relația dintre cei doi este reală. Fotografiile în care îl sărută și apelativul „Campionul meu!” au transformat postarea într-o declarație de iubire extrem de sinceră și reală.

Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! Suma uriaşă câştigată Tunul financiar reuşit de milionarul care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! Suma uriaşă câştigată
Observatornews.ro O româncă a fost găsită moartă chiar de ziua ei, în Anglia. Ce obsesie ascundea tatăl vitreg, acuzat de crimă O româncă a fost găsită moartă chiar de ziua ei, în Anglia. Ce obsesie ascundea tatăl vitreg, acuzat de crimă
Antena 3 Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o idee care produce bani din comentariile de pe rețelele sociale Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o idee care produce bani din comentariile de pe rețelele sociale
SpyNews Mesajul Oanei Tomoiagă după eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban de la Asia Express 2026: ”Nu vreau să-i stric imaginea de om dur” Mesajul Oanei Tomoiagă după eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban de la Asia Express 2026: ”Nu vreau să-i stric imaginea de om dur”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia fiului
Halle Berry a terminat programul de parenting impus de instanță. Actrița se luptă cu fostul soț pentru custodia...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1
Ioana Flora, Bogdan Dumitrache și Bogdan Albulescu se alătură distribuției Inimă sub acoperire, de la Antena 1
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x