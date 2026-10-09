Claudia Dumitru și Rareș Cojoc au atras atenția urmăritorilor din mediul online, după ce modelul a publicat imagini tandre alături de partenerul său.

Claudia Dumitru, declarație de iubire pentru Rareș Cojoc. Fotografiile în care modelul îl sărută: «Campionul meu!» | captura instagram/facebook

În fotografii, Claudia îl sărută pe celebrul dansator și îi transmite un mesaj emoționant, în care își exprimă admirația și susținerea pentru acesta. „Campionul meu!”, a scris ea, în dreptul imaginilor care surprind apropierea dintre cei doi.

Mesajul vine într-un moment în care Rareș Cojoc se bucură de aprecierea publicului pentru rezultatele obținute în dansul sportiv, dar și schimbarea din plan personal care i-a adus un zâmbet pe buze4. Sportivul este unul dintre numele cunoscute ale acestei discipline în România, iar performanțele sale l-au adus în atenția iubitorilor de dans.

Claudia Dumitru, mesaj special pentru partenerul său

Fotografiile publicate de Claudia Dumitru surprind un moment de afecțiune între cei doi. Modelul apare alături de Rareș Cojoc și îl sărută, iar mesajul scurt care însoțește imaginile transmite atât dragoste, cât și mândrie pentru reușitele acestuia.

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Declarația de susținere pentru sportiv, a cărui activitate presupune multă muncă, disciplină și pregătire i-a uimit pe fani. În dansul sportiv, rezultatele importante sunt obținute în urma unor antrenamente intense.

Gestul Claudiei a atras atenția tocmai prin simplitatea sa: câteva fotografii și câteva cuvinte care transmit un mesaj personal.

Cine este Rareș Cojoc

Rareș Cojoc este un dansator sportiv român cunoscut pentru rezultatele sale în competițiile naționale și internaționale. De-a lungul carierei, acesta s-a remarcat prin performanțele obținute în dansul de performanță, o disciplină care îmbină pregătirea fizică, tehnica și expresivitatea artistică.

Succesul în acest domeniu presupune numeroase ore de antrenament, participări la competiții și o pregătire constantă pentru a menține un nivel ridicat. De aceea, susținerea celor apropiați poate avea un rol important în parcursul unui sportiv, mai ales atunci când vine vorba despre noua sa parteneră.

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Prin mesajul publicat, Claudia Dumitru a ales să-i transmită lui Rareș aprecierea într-un mod direct și afectuos, și fanii văd încă o dată că relația dintre cei doi este reală. Fotografiile în care îl sărută și apelativul „Campionul meu!” au transformat postarea într-o declarație de iubire extrem de sinceră și reală.