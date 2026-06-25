Tânăra de 19 ani care vrea să doboare recordul pentru cel mai mare posterior. Cum arată după operații de 70.000 de dolari

Tânăra de 19 ani care vrea să doboare recordul pentru cel mai mare posterior a devenit virală sub denumirea de „cea mai voluptuoasă adolescentă de pe planetă”.

May Lng vrea să doboare recordul pentru cel mai mare BBL | Instagram

În ultimul deceniu, au existat mai multe persoane care au încercat să doboare recorduri atunci când vine vorba de operațiile estetice.

Printre acestea se numără și May Ling, în vârstă de 19 ani, scrie TMZ.

Ling a trecut prin câteva intervenții de tip BBL pentru mărirea feselor prin transfer de grăsime, dar ea își dorește un posterior și mai mare.

Transformarea prin care a trecut i-a adus notorietatea online, la fel ca în cazul altor persoane care au apelat la astfel de intervenții record.

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Tânăra de 19 ani care vrea să doboare recordul pentru cel mai mare posterior

Deși May Ling deja are un posterior mult mai mare decât media obișnuită, tânără vrea să fie și mai amplu.

Acum își propune să obțină cel mai mare BBL din toate timpurile. Pentru a putea face acest lucru, urmează o dietă de 6.000 de calorii pe zi și trece printr-un număr mare de intervenții chirurgicale pentru a-și modela corpul.

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Obiectivul ei e să depășească actualul record BBL, de aproximativ 254 de centimetri, deținut de Gracie Bon.

Transformarea lui Ling a început când și-a făcut primul BBL la 18 ani, după ce a decis să devină model OnlyFans într-o încercare de a-și susține financiar familia.

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Apoi May a luat în greutate aproximativ 14 kilograme și și-a făcut al 2-lea BBL de ziua ei de 19 ani. Acesta i-a adus titlul de „cea mai voluptuoasă adolescentă de pe planetă”.

Acum, pentru a stabili recordul mondial la BBL, Ling plănuiește să ia în greutate încă aproximativ 45 de kilograme și să facă un al 3-lea BBL. În cadrul operației, toată grăsimea nou acumulată din trunchi va fi mutată în posterior.

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În total, May a cheltuit 70.000 de dolari pe operații estetice, pentru cele 2 BBL-uri, 1 operație de mărire a sânilor, plus numeroase proceduri cu fillere pentru buze și Botox.

Gracie Bon deține titlul pentru cel mai mare posterior BBL

Deși Ling vrea să doboare recordul pentru cel mai mare BBL, acesta e deținut de modelul Gracie Bon.

Dincolo de formele sale, Bon a devenit cunoscută online și datorită unui incident pe care l-ar fi suferit la Disneyland din cauza aspectului său.

Modelul Gracie Bon susține că ziua petrecută alături de frații și surorile ei a fost stricată de vizitatori care se uitau insistent și râdeau de silueta ei voluptuoasă.

Tânăra, originară din Panama, a declarat că încerca doar să se bucure de atracții când a fost confruntată cu chicoteli și străini care îi făceau fotografii.

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„Au râs de corpul meu în timpul vizitei la Disneyland. Oamenii se tot uitau la corpul meu plin de forme, dar asta mă face unică,” a scrs Bon pe contul de Instagram, unde și-a câștigat faima tocmai datorită internauților care se uită frecvent la corpul ei „plin de forme”. „Suntem cu toții diferiți ca forme și dimensiuni, iar asta ne face unici.”

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Înainte de incident, despre care a vorbit des pe rețelele de socializare, Bon avea 6.5 milioane de urmăritori. Acum are aproape 12 milioane.

„Știu că poate unii cred că exagerez și că e vina mea că sunt o fată mare, dar acesta este corpul pe care mi l-a dat Dumnezeu și trebuie să accept fiecare parte din mine,” a continuat Bon, fără să menționeze operațiile estetice necesare pentru a obține un astfel de trup.