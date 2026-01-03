Antena Căutare
Home Showbiz Vedete „Dacă mă sărută data viitoare?” Îl mai ții minte pe puștiul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani

„Dacă mă sărută data viitoare?” Îl mai ții minte pe puștiul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani

„Dacă mă sărută data viitoare?” a rămas una dintre cele mai cunoscute replici din reclamele anilor 2000. Protagonistul ei, Noni Ene, a cucerit, la acea vreme, publicul din România. Cu ce se ocupă în prezent!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 09:15 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 11:47
Îl mai ții minte pe băiețelul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani | Captură Youtube

Noni Ene este protagonistul celebrei reclame la branză topită, care a rămas în amintirea românilor chiar și după 20 de ani de la difuzare. Replica „Dacă mă sărută data viitoare?”, care a făcut furori la începutul anilor 2000, l-a transformat peste noapte într-o mică vedetă.

Însă, timpul a trecut, iar băiețelul, care avea atunci șapte-opt ani, a ajuns astăzi un adult în toată firea. La 33 de ani, Noni Ene și-a urmat drumul în lumea artistică, chiar dacă nu mai apare la fel de des în lumina reflectoarelor.

Citește și: Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța

Ce mai face și cum arată azi băiețelul din reclama la brânza topită

Articolul continuă după reclamă

Deși s-a făcut remarcat prin acea reclamă, Noni Ene a reușit să își croiască un drum în muzică. Tânărul în vârstă de 33 de ani a participat la Festivalul Mamaia Copiilor, a reprezentat România la Eurovision Junior, cu piesa „Îți mulțumesc”, și a colaborat cu artiști importanți, inclusiv cu regretatul compozitor Cornel Fugaru, potrivit unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În trecut, Noni Ene a participat și la faimoasa emisiune „Abracadabra”, acolo unde s-a remarcat prin carisma lui, acel moment reprezentând rampa de lansare în cariera sa.

În adolescență, Noni Ene a făcut parte și din proiectul muzical „Numai cu Acordul Minorilor”, acolo unde a fost coleg cu Bubu Cernea, Alina Eremia, Ana Baniciu și Liviu Teodorescu, nume care astăzi sunt renumite în industria muzicală.

Pe lângă muzică, Noni Ene s-a implicat și în voice acting, dublând vocea unor personaje din producțiile Disney.

Un moment notabil în cariera sa a venit în anul 2010, când, alături de Miruna Oprea, Noni Ene a devenit unul dintre primii români care au înregistrat o piesă pentru o coloană sonoră Disney. Cei doi au interpretat varianta în limba română a melodiei „I Wouldn’t Change a Thing” („Nu aș schimba nimic”) din filmul Camp Rock 2, cântată în original de Demi Lovato și Joe Jonas, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din anul 2011, Noni Ene a decis să se concentreze pe muzica dance, continuând și astăzi să producă și să cânte acest gen muzical. El a lansat mai multe melodii de succes, inclusiv „Give me the sunlight”, piesă de mare succes în Franța.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În 2012, Noni Ene a lansat piesa „Agapi Mou” împreună cu Bob Taylor, iar, în 2013, melodia „Amare”, apoi „Money Chin”. „No te puedo olvidar”, singel-ul lansat în anul 2014, a ajuns să fie în topurile muzicale din țări precum Spania, Elveția și Azerbaidjan.

Citește și: Îi mai ții minte pe copilașii din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată acum, la 20 de ani distanță!

Imaginea emoționantă din copilărie cu Lidia Buble și sora ei care a atras atenția fanilor. Ce a postat cântăreața...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Antena 3 George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român George, românul care a ajutat paramedicii din Crans-Montana: Fiecare om scos a trecut prin mâinile mele. Am strigat dacă e vreun român
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”
Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x