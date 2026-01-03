„Dacă mă sărută data viitoare?” Îl mai ții minte pe puștiul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani

„Dacă mă sărută data viitoare?” a rămas una dintre cele mai cunoscute replici din reclamele anilor 2000. Protagonistul ei, Noni Ene, a cucerit, la acea vreme, publicul din România. Cu ce se ocupă în prezent!

Îl mai ții minte pe băiețelul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani | Captură Youtube

Noni Ene este protagonistul celebrei reclame la branză topită, care a rămas în amintirea românilor chiar și după 20 de ani de la difuzare. Replica „Dacă mă sărută data viitoare?”, care a făcut furori la începutul anilor 2000, l-a transformat peste noapte într-o mică vedetă.

Însă, timpul a trecut, iar băiețelul, care avea atunci șapte-opt ani, a ajuns astăzi un adult în toată firea. La 33 de ani, Noni Ene și-a urmat drumul în lumea artistică, chiar dacă nu mai apare la fel de des în lumina reflectoarelor.

Ce mai face și cum arată azi băiețelul din reclama la brânza topită

Deși s-a făcut remarcat prin acea reclamă, Noni Ene a reușit să își croiască un drum în muzică. Tânărul în vârstă de 33 de ani a participat la Festivalul Mamaia Copiilor, a reprezentat România la Eurovision Junior, cu piesa „Îți mulțumesc”, și a colaborat cu artiști importanți, inclusiv cu regretatul compozitor Cornel Fugaru, potrivit unei surse.

În trecut, Noni Ene a participat și la faimoasa emisiune „Abracadabra”, acolo unde s-a remarcat prin carisma lui, acel moment reprezentând rampa de lansare în cariera sa.

În adolescență, Noni Ene a făcut parte și din proiectul muzical „Numai cu Acordul Minorilor”, acolo unde a fost coleg cu Bubu Cernea, Alina Eremia, Ana Baniciu și Liviu Teodorescu, nume care astăzi sunt renumite în industria muzicală.

Pe lângă muzică, Noni Ene s-a implicat și în voice acting, dublând vocea unor personaje din producțiile Disney.

Un moment notabil în cariera sa a venit în anul 2010, când, alături de Miruna Oprea, Noni Ene a devenit unul dintre primii români care au înregistrat o piesă pentru o coloană sonoră Disney. Cei doi au interpretat varianta în limba română a melodiei „I Wouldn’t Change a Thing” („Nu aș schimba nimic”) din filmul Camp Rock 2, cântată în original de Demi Lovato și Joe Jonas, potrivit sursei citate mai sus.

Din anul 2011, Noni Ene a decis să se concentreze pe muzica dance, continuând și astăzi să producă și să cânte acest gen muzical. El a lansat mai multe melodii de succes, inclusiv „Give me the sunlight”, piesă de mare succes în Franța.

În 2012, Noni Ene a lansat piesa „Agapi Mou” împreună cu Bob Taylor, iar, în 2013, melodia „Amare”, apoi „Money Chin”. „No te puedo olvidar”, singel-ul lansat în anul 2014, a ajuns să fie în topurile muzicale din țări precum Spania, Elveția și Azerbaidjan.

