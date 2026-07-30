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Răsturnare de situație în scandalul lui Sorin Copilul de Aur. Ce spune după ce fosta amantă a recunoscut că nu este însărcinată

Sorin Copilul de Aur face noi declarații după ce Alina Radu a recunoscut că nu are niciun copil cu artistul. Manelistul neagă că i-ar fi oferit bani și explică de ce femeia și-a schimbat declarațiile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 14:42 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 14:46
Răsturnare de situație în scandalul lui Sorin Copilul de Aur. Ce spune după ce fosta amantă a recunoscut că nu este însărcinată | Instagram
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Sorin Copilul de Aur a făcut noi declarații despre scandalul în care este implicat, după ce Alina Radu a recunoscut public faptul că nu există niciun copil al artistului. Manelistul a ținut să lămurească acuzațiile care au apărut în spațiul public și a negat că ar fi amenințat-o pe femeie sau că i-ar fi oferit bani pentru a-și schimba declarațiile.

Răsturnare de situație în scandalul lui Sorin Copilul de Aur

Scandalul dintre Sorin Copilul de Aur și Alina Radu a izbucnit după ce femeia a susținut că ar fi avut o relație cu artistul și că este însărcinată cu copilul acestuia. Ulterior, aceasta a afirmat că a născut un băiețel și l-a acuzat pe manelist că refuză să își recunoască fiul. Mai mult, Alina Radu declara la acel moment că este pregătită să demonstreze în instanță, printr-un test ADN, că bebelușul ar fi fost copilul lui Sorin Copilul de Aur.

La scurt timp, situația a luat o întorsătură neașteptată. Alina Radu și-a schimbat declarațiile și a afirmat că nu există niciun copil, susținând că ar fi existat o sarcină care s-a oprit din evoluție în luna a cincea. Ulterior, femeia a recunoscut public că nu are niciun copil cu artistul.

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În urma acestor declarații, Sorin Copilul de Aur a revenit cu un mesaj prin care a încercat să închidă definitiv subiectul. Artistul a negat categoric că i-ar fi oferit bani Alinei Radu pentru a face declarațiile și a explicat că aceasta ar fi ales să spună adevărul pentru a evita un proces.

Ce spune după ce fosta amantă a recunoscut că nu este însărcinată

„În legătură cu oamenii care lasă comentarii răutăcioase pe rețelele de socializare, vreau să vă spun că nu s-a plătit niciun ban, nici măcar un cent Alinei Radu pentru a ieși public și a recunoaște că nu are niciun copil cu mine și că nu a fost gravidă. Nu am amenințat nici măcar o secundă pe nimeni, nouă ne e frică de Dumnezeu, suntem oameni cu frică de Dumnezeu, și eu, și soția mea. Unde credeți că suntem, în junglă?

Alina Radu, dacă a ieșit public să recunoască faptul că nu are niciun copil cu mine, a ieșit ca să nu fie dată în judecată. I-am spus că dacă nu iese public să recunoască faptul că nu există niciun copil, o să o dau în judecată. O să o chem în România să facem testul ADN, absolut tot”, a declarat artistul, potrivit Cancan.

„Consider acest scandal încheiat”

Sorin Copilul de Aur a mai precizat că, pe parcursul întregului scandal, nu a discutat direct cu Alina Radu, ci doar cu fratele acesteia. Artistul spune că nu își mai dorește să alimenteze conflictul și consideră că situația este încheiată.

Totodată, manelistul le-a transmis urmăritorilor să nu mai lase mesaje jignitoare la adresa femeii și să nu judece fără a cunoaște toate detaliile cazului. Acesta susține că își dorește să își continue activitatea și viața de familie departe de controverse, după săptămâni întregi în care scandalul a fost intens dezbătut în spațiul public.

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