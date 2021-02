Ultima operație estetică a desfigurat-o pe Gao Liu. Cum arată după ce i-a putrezit vârful nasului în urma unei rinoplasti

Citește și: Cum își schimbă fața, Loredana Chivu, în 45 de zile. Chipul blondei va fi cu totul altul. Intervențiile la care apelează

”Nu mă așteptam ca aceste patru ore să fie începutul unui coșmar”, a scris ea.

Fotografiile postate arată o porțiune de carne înnegrită chiar unde trebuia să fie vârful nasului, precum și bandaje, respectiv vânătăi.

Din cauza infecțiilor dure, Gao Liu a fost nevoită să stea spitalizată două luni.

Prin urmare, actrița acuză că a pierdut circa 45.2000 de lire sterline pentru că nu a mai putut accepta niciun contract. În plus, ea mai spune că are de plătit despăgubiri pentru că nu și-a onorat atribuțiile aferente joburilor luate.

Deși Gao Liu a avut gânduri suicidale după ce și-a privit vârful nasului putrezind, ea este hotărâtă să aștepte un an pentru a avea din nou o intervenție chirurgicală de reconstrucție. Iată cum arată acum nasul ei:

#NaturalBeauty safer than #cosmetic surgery: #Chinese actress Gao Liu posts images of her botched up #nose post surgery pic.twitter.com/V7XwxIrlgN