Ultimele imagini cu Chuck Norris înainte să moară: ce tehnici de luptă a împărtășit cu fanii și online

Chuck Norris, legendarul actor și artist marțial, a murit la 86 de ani. Ultimele imagini îl arată activ și plin de energie, împărtășind tehnici de luptă cu fanii și lăsând o moștenire de neuitat în cinematografie și arte marțiale.

Au apărut ultimele imagini cu Chuck Norris înainte de moartea sa. Actorul și-a etalat abilitățile de luptă într-o postare online, distribuită cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață. Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă în filme și arte marțiale, dar și o amintire puternică pentru fanii săi din întreaga lume.

Ultimele imagini cu Chuck Norris înainte să moară

În ultima sa postare, Chuck și-a sărbătorit „sănătatea bună” și a împărtășit câteva momente din viața sa activă. Artistul în arte marțiale mixte și-a etalat abilitățile într-un videoclip postat pe 10 martie, în care sărbătorea cea de-a 86-a aniversare. În clip, actorul a demonstrat mișcări spectaculoase și exerciții de autoapărare, menținându-și energia și agilitatea care l-au consacrat.

Citește și: A murit Chuck Norris. Actorul avea 86 de ani

„Nu îmbătrânesc”, le-a spus el urmăritorilor săi la vremea respectivă. „Trec la nivelul următor”, a mai adăugat el cu un zâmbet. „Împlinesc 86 de ani astăzi. Nimic nu se compară cu o acțiune jucăușă într-o zi însorită care să te facă să te simți tânăr. Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătatea bună și pentru șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat mai mult pentru mine decât veți ști vreodată”, a transmis actorul în postarea sa.

Pe 19 martie, Norris a fost transportat de urgență la spital de pe insula Kauai, Hawaii, din cauza unei situații medicale grave. TMZ a relatat că, inițial, actorul se afla într-o dispoziție bună după incident, a cărui natură a rămas neclară. Familia sa a confirmat ulterior „decesul subit” al actorului, precizând că acesta se afla înconjurat de cei dragi și se simțea împăcat în ultimele momente ale vieții.

„Pentru lume, a fost un artist marțial, actor și un simbol al puterii. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și un bunic iubitor, un frate incredibil și stâlp al familiei noastre. Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut binecuvântarea să le petrecem alături de el”, a transmis familia într-o declarație emoționantă.

Chuck Norris a lăsat în urmă soția sa, Gene O’Kelly, și gemenii lor, Dakota și Danilee, precum și trei copii din relații anterioare: Mike, Dina și Eric. Dakota și-a onorat tatăl printr-un mesaj emoționant pe Instagram, subliniind impactul profund pe care acesta l-a avut asupra familiei și a fanilor.

Chuck Norris rămâne un simbol al artei marțiale, al filmelor de acțiune și al dedicării neobosite pentru sănătate și performanță fizică, continuând să inspire generații întregi chiar și după trecerea sa în neființă. Ultimele imagini și videoclipuri postate online surprind energia și pasiunea unui om care nu a renunțat niciodată la a-și demonstra talentul și disciplina, lăsând o moștenire de neuitat în istoria cinematografiei și a sporturilor de contact.