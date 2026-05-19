Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Stiri Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Ruxandra Luca va avea din nou o rubrică de „părințeală” duminica la Super Neatza, după ce a traversat ceea ce a caracterizat ca fiind: „cea mai grea perioadă din viața ei”. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 13:53 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 14:05
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ruxandra Luca a revenit în platoul de la Super Neatza și a vorbit deschis despre ce a caracterizat ca fiind „cea mai grea perioadă din viața ei”. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au primit-o cu brațele deschise și au anunțat că după lunile de absență Ruxandra Luca revine cu rubrica sa.

„Pe scurt bine, pentru că nu am altă cale. Trebuie să fiu bine. Mă simt acasă. Am trecut pragul platoului și mi s-a părut totul firesc. Altfel n-a fost ușor pentru mine. Au fost cele mai grele luni din viața mea. Am nevoie să-mi spun că nimic nu e întâmplător, că era nevoie să trec prin această experiență, ca să învăț niște lecții care să mă ajute pe mine în continuare și să-mi ajut copiii să fie mai pregătiți pentru viață. Sper eu că sunt mai matură decât cum ne-am despărțit acum câteva luni”, le-a spus Ruxandra Luca Ilonei și lui Florin.

Radu Bucălae a venit și el să o întâmpine pe Ruxandra Luca și a rugat-o să ofere un sfat pentru cei care traversează o perioadă dificilă în viață. Așadar, Ruxandra Luca a povestit ce a ajutat-o să treacă peste greutăți.

Citește și: Cum comentează Ruxandra Luca absența din online: „Am ales să tac o perioadă”

Cum a reușit Ruxandra Luca să treacă peste „cea mai grea perioadă din viața ei”

„N-aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. M-a ajutat credința în Dumnezeu, m-a ajutat terapia. Am găsit un terapeut care m-a luat de mână și mi-a spus: acum ești cu mine, ținem de firul ăsta împreună, nu te las, ai ajuns aici și împreună ieșim. M-a ajutat familia, m-au ajutat sportul, disciplina. Nu să stai acasă, nu să-ți plângi de milă. Vă recunosc, 3 săptămâni n-am știut ce-i cu mine, aveam grijă de copii, eram un robot, făceam absolut tot ce aveau nevoie, fetița mea se îmbolnăvise, mă trezeam noaptea să o îngrijesc, dar făceam totul mecanic. Sufletul meu, mintea mea, erau în altă parte”.

Ruxandra Luca a mărturisit că a citit toate comentariile negative care au durut-o, dar după ce a ajuns foarte jos, s-a simțit nevoită să meargă apoi în sus și să fie bine.

Ruxandra Luca la Neatza
+4
Mai multe fotografii

„Cel mai rău lucru pe care l-am făcut a fost să citesc tot ce s-a scris despre mine. Chestia asta doare. M-a durut extrem de mult să fiu privită așa cum n-am fost niciodată. Redusă la ceva ce n-am fost niciodată, să fiu văzută ca o femeie, un om, o mamă care n-am fost vreodată. Cu cât citeam, cu atât mă duceam mai mult în jos, dar a fost nevoie să ating punctul cel mai de jos, pentru că apoi nu mai ai unde să te duci și te duci numai în sus. Am trecut prin durere cu tot trupul, toată mintea, dar intram în colaps dacă nu mă opream la un moment dat. Forța e cumva în noi. Nu întâmplător se spune că Dumnezeu îți dă cât poți duce!”, a mai spus Ruxandra Luca la Super Neatza.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt
Antena 3 Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Ilona Brezoianu, în lacrimi la Neatza. Momentul care a făcut-o să nu mai poată vorbi de emoție: „Dacă nu ești mamă, nu înțelegi”
Ilona Brezoianu, în lacrimi la Neatza. Momentul care a făcut-o să nu mai poată vorbi de emoție: „Dacă nu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Începând de luni, 9 martie, la Super Neatza, Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici
Începând de luni, 9 martie, la Super Neatza, Răzvan şi Dani pornesc în căutarea celei mai sexy mămici
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“ BZI
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături... Jurnalul
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în echipa artistei
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x