Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Ruxandra Luca a revenit în platoul de la Super Neatza și a vorbit deschis despre ce a caracterizat ca fiind „cea mai grea perioadă din viața ei”. Ilona Brezoianu și Florin Ristei au primit-o cu brațele deschise și au anunțat că după lunile de absență Ruxandra Luca revine cu rubrica sa.

„Pe scurt bine, pentru că nu am altă cale. Trebuie să fiu bine. Mă simt acasă. Am trecut pragul platoului și mi s-a părut totul firesc. Altfel n-a fost ușor pentru mine. Au fost cele mai grele luni din viața mea. Am nevoie să-mi spun că nimic nu e întâmplător, că era nevoie să trec prin această experiență, ca să învăț niște lecții care să mă ajute pe mine în continuare și să-mi ajut copiii să fie mai pregătiți pentru viață. Sper eu că sunt mai matură decât cum ne-am despărțit acum câteva luni”, le-a spus Ruxandra Luca Ilonei și lui Florin.

Radu Bucălae a venit și el să o întâmpine pe Ruxandra Luca și a rugat-o să ofere un sfat pentru cei care traversează o perioadă dificilă în viață. Așadar, Ruxandra Luca a povestit ce a ajutat-o să treacă peste greutăți.

Cum a reușit Ruxandra Luca să treacă peste „cea mai grea perioadă din viața ei”

„N-aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. M-a ajutat credința în Dumnezeu, m-a ajutat terapia. Am găsit un terapeut care m-a luat de mână și mi-a spus: acum ești cu mine, ținem de firul ăsta împreună, nu te las, ai ajuns aici și împreună ieșim. M-a ajutat familia, m-au ajutat sportul, disciplina. Nu să stai acasă, nu să-ți plângi de milă. Vă recunosc, 3 săptămâni n-am știut ce-i cu mine, aveam grijă de copii, eram un robot, făceam absolut tot ce aveau nevoie, fetița mea se îmbolnăvise, mă trezeam noaptea să o îngrijesc, dar făceam totul mecanic. Sufletul meu, mintea mea, erau în altă parte”.

Ruxandra Luca a mărturisit că a citit toate comentariile negative care au durut-o, dar după ce a ajuns foarte jos, s-a simțit nevoită să meargă apoi în sus și să fie bine.

„Cel mai rău lucru pe care l-am făcut a fost să citesc tot ce s-a scris despre mine. Chestia asta doare. M-a durut extrem de mult să fiu privită așa cum n-am fost niciodată. Redusă la ceva ce n-am fost niciodată, să fiu văzută ca o femeie, un om, o mamă care n-am fost vreodată. Cu cât citeam, cu atât mă duceam mai mult în jos, dar a fost nevoie să ating punctul cel mai de jos, pentru că apoi nu mai ai unde să te duci și te duci numai în sus. Am trecut prin durere cu tot trupul, toată mintea, dar intram în colaps dacă nu mă opream la un moment dat. Forța e cumva în noi. Nu întâmplător se spune că Dumnezeu îți dă cât poți duce!”, a mai spus Ruxandra Luca la Super Neatza.