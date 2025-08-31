Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei

Antena Căutare
Fiul cel mare al lui Michael Jackson, Prince, a anunțat cu bucurie că s-a logodit cu iubita lui de opt ani, Molly Schirmang.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 22:15 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:35
Cei doi au fost împreună opt ani înainte de a se logodi | Getty Images

Prince, 28 de ani, este împreună cu Molly din 2017. Deși au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, au apărut împreună pe covorul roșu din când în când.

Marți, Prince a făcut publică vestea printr-o postare pe Instagram, dezvăluind că el și Molly plănuiesc să pășească spre altar în curând.

În descrierea fotografiei, el a scris: „8 ani împreună, infinit de acum înainte. Eu și Molly am petrecut mult timp împreună și ne-am creat amintiri de neuitat”.

Lângă un album foto ce cuprindea și o imagine de la ceremonia absolvirii sale, Prince a scris: „Am călătorit prin lume, am absolvit și am crescut atât de mult împreună”.

În galerie s-a regăsit și o fotografie cu Molly și Prince, surprinși alături de bunica lui, Katherine Jackson, mama lui Michael, în vârstă de 95 de ani.

Prince și-a încheiat mesajul cu următorul gând: „Sunt entuziasmat pentru acest nou capitol din viețile noastre, pe măsură ce continuăm să creștem și să creăm amintiri frumoase. Te iubesc, babs”.

Reacțiile nu au întârziat să apară

Vărul său, Taryll Jackson – fiul lui Tito, fratele lui Michael și membru al trupei Jackson 5 – a scris în secțiunea de comentarii: „Felicitări!!!”.

Galeria foto este plină de imagini cu el și Molly de-a lungul anilor – plimbându-se cu caiacul, admirând un curcubeu și pozând la evenimente pe covorul roșu.

Câteva dintre aceste evenimente au fost dedicate fundației care poartă numele lui Dee Dee Jackson, fosta soție a lui Tito, decedată, al cărei ultim partener, Don Bohana, a fost găsit vinovat pentru înecul ei, deși el și-a susținut cu tărie nevinovăția.

Anunțul lui Prince vine la mai puțin de o lună după ce sora sa, Paris Jackson, a dezvăluit că s-a despărțit de iubitul ei, Justin Long, cu care se logodise în decembrie anul trecut.

Molly și Prince au început să se întâlnească atunci când el avea 20 de ani. Un an mai târziu, acesta a acordat un interviu în care a vorbit cu entuziasm despre Molly, deși la acel moment nu i-a dezvăluit numele.

„Cred că în orice există un echilibru important. Eu sunt într-un fel, iar ea este foarte… nu aș spune opusă, dar complementară, într-un mod în care ne echilibrăm reciproc. Eu sunt mai hotărât, ea e ceva mai blândă”, a declarat el pentru People.

Prince a adăugat că relația lor „ne ajută să fim mai echilibrați”, explicând că Molly l-a încurajat să „vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă”, iar el a făcut același lucru pentru ea.

În urmă cu trei ani, fiul lui Michael Jackson a marcat a cincea aniversare alături de Molly printr-o serie de imagini postate pe Instagram, însoțite de un mesaj emoționant: „Atâtea călătorii, kilometri, zâmbete, mese, deserturi și tot felul de aventuri. Te iubesc, babs”.

Mătușa lui, cântăreața La Toya Jackson, a comentat: „Vă trimit multă dragoste!!!”, în timp ce verii săi, Taryll și TJ, au reacționat cu emoticoane în formă de inimă.

Michael este tatăl lui Prince și al fiicei sale, Paris (27 de ani), din căsnicia cu a doua sa soție, Debbie Rowe, pe care artistul a cunoscut-o pe vremea când ea lucra ca asistentă a dermatologului său, Arnold Klein, în perioada tratamentului pentru vitiligo.

