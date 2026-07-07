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Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său

Valentin Butnaru i-a făcut o declarație de dragoste superbă iubitei sale, cu ocazia zilei de naștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 12:16 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 12:47
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Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său | Captură Instagram/Antena 1
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Valentin Butnaru și Ana Bodea formează unul dintre cele mai discrete și elegante cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia împlinirii vârstei de 26 de ani de către protagonista din renumitul serial de pe Antena 1, „Lia - Soția soțului meu”, prezentatorul Observator a postat un mesaj de o profunzime rară pe contul personal de Instagram.

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Valentin Butnaru, declarație de dragoste superbă pentru Ana Bodea, cu ocazia zilei de naștere

Deși preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, Valentin Butnaru a ales să facă o excepție de ziua de naștere a iubitei sale și i-a făcut o declarație de dragoste care îți taie răsuflarea. Textul, care surprinde admirația și iubirea pe care prezentatorul Observator le are față de partenera sa, a topit instantaneu inimile fanilor.

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„Se spune că, la naștere, se produce o scânteie de o fracțiune de secundă în momentul în care sufletul își alege o nouă gazdă, care să îi permită să evolueze frumos într-un nou ciclu al vieții și care să îl ajute să navigheze cu măiestrie învolburarea cotidiană. Ei bine, la tine, scânteia a luminat incomprehensibil de puternic și nu te-a părăsit niciodată! Tu EȘTI scânteia care ne animă pe toți, ne face să vibrăm și ai cel mai bun și luminos suflet! LA MULȚI ANI, IUBITA MEA!!”, a scris Valentin Butnaru, în dreptul unei fotografii cu ei doi.

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Cum a reacționat Ana Bodea la declarația iubitului ei

Superba actriță și-a marcat ziua de naștere printr-o postare plină de speranță și optimism, privind cu entuziasm spre viitor și reflectând asupra tuturor realizărilor sale până la această vârsă.

„26. Here’s to everything that’s still waiting for me.” („26. Închin pentru tot ceea ce mă așteaptă de acum încolo”), a transmis Ana Bodea în mediul online.

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De asemenea, răspunsul actriței la rândurile pline de admirație transmise de partenerul ei nu a întârziat să apară. Profund mișcată de cuvintele iubitului ei, Ana Bodea i-a transmis un mesaj scurt, dar grăitor.

„Te iubesc”, a răspuns actrița.

Cum a început povestea de iubire dintre Ana Bodea și Valentin Butnaru

Ana Bodea a povestit deschis despre începuturile relației lor și felul în care reușesc să gestioneze micile conflicte dintre ei din viața de zi cu zi.

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„Ne-am cunoscut acum câțiva ani. Mie îmi plăcea de el, ca om, ca bărbat, trebuie să recunoaștem că arată perfect. (zâmbește) Dar l-am iubit cu adevărat când ne-am reîntâlnit și l-am cunoscut pe el: așa cum este, cum se comportă, cum scoate la iveală cea mai bună parte a mea și cele mai frumoase sentimente din lume. Mici discuții apar în orice relație, chiar și în cele de prietenie sau rudenie, (zâmbește) deci sunt normale. Încercăm să nu ne supărăm din prostioare. Adevărul este că muncim amândoi foarte mult și preferăm să ne petrecem timpul pe care îl avem împreună în armonie. Noi avem o parolă: <<Hai să nu...>>, dar spus într-un mod amuzant, când unul dintre noi se enervează, celălalt folosește parola. (râde) E important să știi, într-o relație de orice fel, că relația respectivă este atât de puternică, încât certurile și discuțiile nu o pot afecta pe termen lung”, a povestit Ana Bodea, într-un interviu pentru Revista Viva.

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