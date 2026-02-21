Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale, dar trebuie să apară așa în public. Cum arăta înainte

Antena Căutare
Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale a fost fotografiată recent în public, la scurt timp după noi operații pe care le-a făcut în Dubai.

Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 09:00
Vedeta a fost operată recent în Dubai | Profimedia Images

Danniella Westbrook a trecut printr-o transformare notabilă în ultimii ani, după ce a fost nevoită să apeleze la intervenții chirurgicale.

Recent, vedeta a fost surprinsă în public în urma unei operații estetice complexe realizată în Dubai, scrie Daily Mail.

Westbrook, acum în vârstă de 52 de ani, a devenit cunoscută în urma rolului din serialul de succes EastEnders.

De-a lungul anilor, aspectul vedetei a trecut prin numeroase transformări semnificative.

Vedeta care a fost forțată să apeleze la intervenții chirurgicale, dar acum trebuie să apară așa în public

Fosta actriță din EastEnders a suferit intervenții chirurgicale extinse pentru a corecta probleme faciale după ce a suferit prăbușirea septului nazal în anul 2000.

După ce fusese fotografiată în bikini cu o zi înainte, Danniella a fost fotografiată într-o rochie verde aprins și o pălărie pentru a acoperi parțial bandajele. Încă purta brățara de spital la mână, deși fusese externată cu câteva zile înainte.

Citește și: Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Fața pe care ar fi avut-o la 88 de ani, de fapt

Vedeta a suferit cea mai recentă intervenție la Gargash Hospital. Operația a inclus un lifting facial complet, lifting de gât și de sprâncene, precum și reconstrucție de buze și nas.

În trecut, ea a trecut prin mai multe operații reconstructive în încercarea de a-și repara fața „prăbușită”, afectată de dependența anterioară de cocaină și de osteoporoză.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, vedeta a fost transportată de urgență la spital cu dificultăți de respirație, în urma anilor de complicații cauzate de septul nazal.

vedeta a apelat la chirurgul Parviz Sadigh, care a mai operat-o și în trecut și care a realizat acum cea mai recentă intervenție de reconstrucție facială.

„Multă dragoste și respect pentru incredibilul meu chirurg pentru toată munca lui grea,” a scris vedeta pe Instagram în urmă cu doar câteva săptămâni. „În fiecare zi cresc și strălucesc. Mulțumesc și abia aștept februarie pentru următoarea operație.”

Danniella Westbrook are probleme respiratorii

Vedeta susține că a fost nevoită să solicite asistență medicală din cauza problemelor respiratorii.

„Danniella a fost dusă de urgență la spital, cu dificultăți de respirație, ceea ce a însemnat că a trebuit să renunțe la filmările pentru Tales From The Trap,” a declarat o sursă despre cel mai recent rol al vedetei.

Westbrook a devenit celebră la 16 ani în EastEnders. Însă din cauza consumului de cocaină, producătorii au fost nevoiți să îi rezilieze contractul, iar personajul ei a fost eliminat din serial în 1996.

Citește și: Și-a făcut un lifting de 100.000 de euro, dar mâinile îi trădează vârsta. Kris Jenner și-a dat jos mănușile, iar fanii sunt uimiți

„Eram mereu în cluburi și toată lumea consuma cocaină și părea ceva glamour. Doar că, evident, nu era deloc așa. Eram foarte tânără, foarte naivă și foarte ușor influențabilă,” a dezvăluit vedeta despre dependența de cocaină. „Cred că ar trebui să existe cineva la EastEnders care să le spună tinerilor, când vin în serial, „Uite, viața ta e pe cale să se schimbe, vei fi invitat în multe locuri și ți se vor oferi droguri”. Cineva care să le explice ce fel de oameni există, cum funcționează presa și cât de repede poate dispărea tot.”

Vedeta a estimat că a cheltuit aproximativ 250.000 de lire sterline pe droguri.

În 2023, a recunoscut că a urât rezultatele reconstrucției faciale făcute în acel an, după ce a așteptat 7 ani pentru a găsi un chirurg dispus să efectueze operația, din cauza stării septului nazal.

