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Vlăduța Lupău are o nouă mașină în colecție. Cum arată bolidul de lux pe care actrița și l-a cumpărat recent

Vlăduța Lupău are toate motivele de mândrie și mai nou le-a arătat fanilor noul bolid de lux pe care și l-a achiziționat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 15:13 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 15:43
Vlăduța Lupău are o nouă mașină în colecție. Cum arată bolidul de lux pe care actrița și l-a cumpărat recent | antena 1
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Vlăduța Lupău continuă să aibă o întreagă armată de fani în mediul online, acolo unde le arată tuturor situații din viața personală și profesională. Ca orice eveniment interesant din viața sa, și acesta a avut fără doar și poate un rol extrem de specific. Artista nu a putut să treacă peste el fără să-l împărtășească cu cei care îi ascultă muzica.

Vlăduța Lupău are o nouă mașină în colecție

După muncă și răsplată. Așa se poate traduce viața artistei Vlăduța Lupău, cea care a reușit să încânte cu fiecare apariție la evenimente. De data aceasta, le-a prezentat tuturor cadoul pe care și l-a făcut, o bijuterie pe patru roți, o mașină.

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Vlăduța Lupău nu se uită la bani atunci când simte nevoia să-și facă un cadou pentru munca depusă. Vedeta este fără doar și poate pasionată de mașini, și nu orice mașini, bolizi de lux cu motor puternic. În urmă cu doar câteva zile, aceasta și-a cumpărat o nouă mașină și a lăsat și un mesaj în mediul online, pe pagina personală de socializare.

Fiind una dintre cele mai iubite cântărețe din România, acest lucru se observă foarte ușor și în lucrurile pe care și le cumpără. Cu toate că se află pe primele locuri în topurile căutărilor, nu a uitat niciodată că modestia este cea mai de preț bijuterie.

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Vlăduța Lupău nu s-a uitat la bani când și-a luat cea mai mouă mașină. După ce a public fotografii cu ea, internauții s-au grăbit să comenteze atât pozitiv cât și negativ, însă aceasta nu s-a lăsat influențată de cârcotași.

Cât a costat mașina pe care Vlăduța Lupău și-a cumpărat-o

Prețul de pornire al mașinii cumpărate de Vlăduța Lupău începe de la 120.000 de euro și poate ajunge și până la 200.000 de euro, în funcție de dotările incluse.

Cu toate că suma este una foarte ridicată pentru cei mai mulți români, iată că artista nu se uită la bani când își dorește cu adevărat ceva. Invitată în emisiunea Furnicuțele, Vlăduța Lupău a mărturisit că în prezent se bucură de lucrurile materiale pe care nu și-ar fi imaginat niciodată că le poate avea.

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Pe plan personal, la fel ca și pe plan profesional, lucrurile merg bine pentru artistă. Fanii nu-i lipsesc nici de pe rețelele sociale, acolo unde aceștia sunt întotdeauna la curent cu ce se mai întâmplă în viața sa.

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