Furnicuțele, invitată Vlăduța Lupău. Ce studii are artista, puțini știu ce facultate a terminat

Vlăduța Lupău a vorbit despre studiile sale în cea mai nouă ediție a emmisiunii "Furnicuțele". Puțini știu ce facultate a terminat, de fapt, artista.

Vlăduța Lupău, invitata emisiunii Furnicuțele, a oferit detalii inedite despre viața sa. A răspuns fără perdea la întrebările adresate de prezentatoarea Denise Rifai și a demonstrat că viața sa, așa cum o arată și în mediul online, nu este diferită de ceea ce trăiește în fiecare zi.

Artista a participat la jocurile emisiunii alături de Oase și Denise Rifai, dar și invitații dragi pe care i-a avut și despre care nu a știut nimic. Vlăduța Lupău a povestit că bunicii din partea mamei nu au susținut-o niciodată în cariera sa de cântăreață, asta pentru că spuneau că nu este o meserie care ar trebui continuată la nesfârșit.

Cu toate acestea, bunica din partea tatălui, i-a fost întotdeauna alături, ba chiar i-a oferit costumele populare și spune artista, era mândră de ea de fiecare dată când o vedea pe scenă.

„Bunica din partea tatălui m-a susținut, de la ea am costumele populare. Ea era cea mai mândră de mine.”, a povestit Vlăduța Lupău. Deși este o cântăreață de succes în prezent, parcursul său a fost unul simplu. A fost dusă de mama sa la ore de muzică și a continuat cu această pasiune.

A povestit că în trecut, când era nevoită să plece de acasă și să aibă cântări departe de locul în care erau cei dragi, își mințea tatăl pentru a nu-l îngrijora. Este cântăreață, o artistă apreciată de mulți români, însă Vlăduța Lupău a povestit că a terminat facultatea de medicină veterinară.

Își dorea să devină medic veterinar, mai ales că părinții săi au fermă de viței.

Când s-a cunoscut Vlăduța Lupău cu soțul său

Cei doi s-au cunoscut în 2013, iar după doar 8 luni de zile, acesta a cerut-o în căsătorie. De asemenea, și-a tatuat chipul artistei pe piele. Vlăduța Lupău a fost sinceră, spunând că nu ar putea să-și facă un tatuaj care să arate fața soțului, asta pentru că nu i se pare feminin.

A fost cerută în căsătorie cu poliția. Într-o noapte, pe când se întorcea de la muncă, aceasta a încercat să-l sune pe partenerul ei, însă acesta nu a răspuns. Ulterior, a aflat că planificase o cerere în căsătorie cu ajutorul poliției.

De-a lungul timpului, a primit cadouri extrem de scumpe de la soțul său, însă în prezent spune că nu mai este fascinată de obiectele materiale. Tot ceea ce contează în prezent în viața sa este familia pe care a avut-o, dar și cea pe care și-a creat-o.